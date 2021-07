Irene Rosales y Kiko Rivera guardan silencio ante su última entrevista

27-06-2021 Kiko Rivera EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 28 (CHANCE)



Irene Rosales ha salido hoy en portada de la revista Lecturas explicando cómo se encuentra tras haber abandonado su puesto de trabajo en 'Viva la vida' para retirarse durante un tiempo y poder asimilar todo lo que ha ocurrido en su vida en los últimos meses. La mujer de Kiko Rivera ha tenido que enfrentarse a la muerte de sus padres y al conflicto familiar de su marido, todo ello sin la ayuda y el apoyo de Isabel Pantoja.



Tras sus declaraciones, Irene Rosales se ha mostrado muy discreta a la hora de hablar de esta última entrevista, de hecho no ha querido pronunciarse acerca de esas afirmaciones en las que asegura que no volvería a perdonar una infidelidad al dj. Tampoco ha querido explicar a qué se refiere cuando ha dicho que su suegra no le ha mostrado ningún apoyo y le han echado en cara que se haya aprovechado del apellido Pantoja.



Kiko Rivera tampoco ha querido mostrar su opinión ante las cámaras de los medios de comunicación y ha preferido guardar un silencio absoluto a todo lo que se ha dicho de él y sobre todo, a las duras declaraciones de su mujer en las que se ha abierto en canal desahogándose como nunca antes la habíamos visto.