Inglaterra eliminará la cuarentena para viajeros vacunados de la UE y EE.UU.

Londres, 28 jul (EFE).- El Gobierno británico eliminará la cuarentena para los viajeros llegados a Inglaterra desde la Unión Europea (UE) y Estados Unidos que hayan recibido la pauta completa de vacunación en sus propios países, informa este miércoles la BBC.

La cadena pública dice que el Ejecutivo del primer ministro, Boris Johnson, ha tomado la decisión de eximirles de ese requisito, aunque no de varios tests anticovid, tras una reunión de ministros, y prevé dar más detalles en las próximas horas.

Hasta ahora, solo estaban exentos de hacer la cuarentena de diez días a su regreso a Inglaterra desde el extranjero (menos desde un país considerado de máximo riesgo) los ciudadanos que hubieran recibido la pauta de vacunación en el Reino Unido.

El cambio supondrá que cualquier nacional de un país de la UE o estadounidense totalmente vacunado podrá entrar a Inglaterra sin necesidad de aislarse, sea para hacer turismo, negocios, para visitar a familia o asistir a eventos deportivos.

No obstante, en general, al margen de dónde se haya obtenido la vacuna, todavía se tendrá que hacer la cuarentena cuando se llega de un territorio en la lista ámbar plus, como actualmente Francia, o en la roja (en este caso, en un hotel designado), como muchos en América Latina.

Están exentos del aislamiento todos los viajeros llegados de países verdes y las personas vacunadas que procedan de lugares en ámbar, como España, si bien deben aportar tests negativos antes y después de llegar al país.

En los últimos días, el sector de viajes, muy afectado económicamente por la pandemia, ha presionado al Gobierno para que flexibilice su política de viajes internacionales, a fin de salvar algo de la temporada veraniega.

Se espera que, además de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, que tienen sus propias competencias, actualicen en breve sus políticas de viaje.