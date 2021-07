Impulsan en Costa Rica una ley para prohibir la exploración y la explotación petrolera

Esta iniciativa permitirá "continuar ejerciendo el liderazgo mundial en el tema ambiental y colocándonos en la vanguardia de las políticas ambientales", afirmó el Gobierno en un comunicado. EFE/Larry W. Smith/Archivo

San José, 28 jul (EFE).- El Gobierno de Costa Rica impulsa en el Congreso un proyecto de ley que pretende prohibir la exploración y explotación petrolera y de gas natural, con el fin de consolidar el liderazgo internacional del país en materia ambiental, lo que ha sido aplaudido este miércoles por una serie de organizaciones.

En estos momentos el Ejecutivo tiene el control de la agenda legislativa en el periodo de sesiones extraordinarias del Congreso y decidió dar prioridad de discusión e incluso de una posible votación en los próximos días, al proyecto llamado "Ley para avanzar en la Eliminación del Uso de Combustibles Fósiles en Costa Rica y Declarar el Territorio Nacional Libre de Exploración y Explotación de Petróleo y Gas".

Esta iniciativa permitirá "continuar ejerciendo el liderazgo mundial en el tema ambiental y colocándonos en la vanguardia de las políticas ambientales", afirmó el Gobierno en un comunicado.

"La aprobación de esta iniciativa expresará nuestra voluntad de país de continuar por la ruta de contribuir con las metas globales para combatir el cambio climático y progresar hacia la promoción y uso de energías sustentables", agregó el Gobierno.

En la actualidad, en Costa Rica la exploración y explotación petrolera se encuentra vetada hasta 2050 por medio de un decreto presidencial, que podría ser revocado por cualquier presidente que lo considere oportuno.

Por ello es que el actual Gobierno impulsa la prohibición por medio de una ley que, explicó. Está acorde con el Plan Nacional de Descarbonización, el cual, entre otras cosas, pretende eliminar el uso de combustibles fósiles en el país en el año 2050 .

Esta iniciativa recibió los aplausos de un grupo de 150 organizaciones no gubernamentales y empresas que conforman el Movimiento Costa Rica Libre de Perforación, que cree que la ley convertiría a Costa Rica en un ícono mundial.

"Este proyecto de ley no representa ningún interés de corto plazo si no más bien el interés de proteger el fisco de nuestro país de una muy mala inversión en tecnologías que van de caída y van llegando a su fecha de vencimiento a nivel global", declaró la exsecretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y líder de la negociación del acuerdo de París, la costarricense Christiana Figueres.

La líder ambiental dijo en un video distribuido por el Movimiento Costa Rica Libre de Perforación que este grupo busca abordar el tema de manera "seria y responsable" y promover una "reactivación económica sostenible y regenerativa que le daría mayores beneficios a Costa Rica".

El abogado y portavoz del Movimiento Costa Rica Libre de Perforación, Álvaro Cedeño, aseguró que Costa Rica cuenta con todas las herramientas necesarias para continuar creciendo y reactivando la economía por medio de iniciativas y propuestas sostenibles.

“Tenemos la oportunidad de celebrar el bicentenario (de la independencia) como un ícono mundial que marca la pauta y tendencia hacia el mejor futuro posible. Esta posición nos permite no solo dirigir atención al país, sino también recursos para seguir fomentando los proyectos de reactivación económica sostenible, y abre espacios para que nuestro conocimiento sea exportado y sirva de guía a muchos otros países”, aseveró.