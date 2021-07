Huracanes, Walter Mercado y otras "cosas de Miami" para celebrar 125 años

EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Miami, 28 jul (EFE).- Artefactos de la cultura tequesta, viejos carteles advirtiendo de que quien saquee se arriesga a recibir un balazo, brillantes atuendos de Walter Mercado y Celia Cruz y objetos de santería. Todo eso y mucho más son "cosas de Miami", como pregona una muestra que celebra los 125 años de la ciudad.

El antropólogo Jorge Zamanillo, director del HistoryMiami, dice a Efe en un recorrido por la exposición "It's a Miami Thing" que lo que se exhibe es tan variado como lo es esta ciudad de Florida, fundada el 28 de julio de 1896, es decir hoy hace 125 años.

"Huracanes y tormentas tropicales son la vida de todos aquellos viviendo en Miami", dice una leyenda en la exhibición, que estará abierta al público hasta enero de 2022.

Zamanillo destaca una boya de altamar que acabó en el barrio de Brickell por un huracán.

"Irma, sept 10 de 2017", escribió alguien en la boya para dejarla en los registros históricos populares como uno de estragos de ese huracán. Hay también una tapa de madera con la que se cubren los negocios para evitar los destrozos que dice "Usted saquea, nosotros disparamos", una herencia del mortífero huracán Andrew de 1992.

Zamanillo comenta que el aviso metálico en forma y tamaño de una vaca de la famosa tienda Farm Store que hace parte de la exposición lo rescataron del patio de una familia que se apropió de ella después de volar por los cielos gracias a Andrew.

MERCADO SUPERA AL SUPER BOWL

La inigualable reserva natural de los Everglades, un pantano poco profundo lleno de caimanes, también es Miami. En esta ocasión representada por uno de los "botes de aire" que sirven para surcar esas aguas pandas que cubren gran parte del sur de Florida.

Walter Mercado (1932-2019) y sus predicciones están presentes también con una de sus famosas capas y broches de una colección que fue inaugurada en el mismo museo por el propio astrólogo puertorriqueño hace dos años, justo unos tres meses antes de su fallecimiento.

El director del HistoryMiami dice que Mercado, que vivía entre Miami, Nueva York y Puerto Rico, llegó a ser más conocido por sus programas de televisión que el Super Bowl, la final del fútbol americano en Estados Unidos, porque sus predicciones se veían a diario en muchos países.

Junto con la luminosa capa del puertorriqueño, las luces de un vestido en tonos dorados y bronces que la cantante cubana Celia Cruz usó en la Cumbre de las Américas celebrada en Miami en 1994 abren esta exposición.

Hay también una amplia muestra de artefactos hechos de piedras y huesos por la cultura tequesta del 800 después de Cristo, que incluye herramientas, y varios objetos que son de materiales que no son propios del sur de Florida, lo que evidencia un flujo comercial con otros pueblos, según Zamanillo.

La influencia caribeña está igualmente presente con piezas orishas, esta vez vistas desde el "arte de la religión", como coronas, collares, mazos y demás artefactos de los tronos usados en los rituales de la llamada santería que llegó con los esclavos africanos al Caribe.

NO ES BASURA

Para Zamanillo "It's a Miami Thing: Highlights from Our Collection" enseña las diferentes maneras que recolectan objetos para el museo, no solo para esta exhibición.

"Hay mucho material que la gente no cree que es importante para coleccionar, pero que hay que capturar", subrayó el jefe de este museo con 81 años de historia.

Recalca que mucha gente tiene las piezas y cree que es algo que se debe botar, que no es importante, "pero para nosotros es la única manera de contar la historia".

Algo muy de la ciudad, explica Zamanillo, fueron las ahora extintas aerolíneas Eastern y PAN AM. De ambas hay maniquíes con la elegante vestimenta de las azafatas de antes y las más amplías y cómodas sillas del pasado, elementos que hacen parte de una extensa colección del museo sobre la "larga asociación de Miami con la aviación".

También han desaparecido las grandes tiendas como Burdines, de las cuales el museo se quedó con el enorme letrero que una vez llevó la tienda insigne de estos almacenes por departamentos en el centro de Miami.

"It's a Miami Thing" se seleccionó a partir de más de 30.000 objetos y millones de elementos de archivo de la colección del museo, que incluye piezas del tesoro rescatado del naufragio del buque español Nuestra Señora de Atocha en 1622, descubierto hace 35 años frente a la costa de los Cayos de Florida.

"Nuestra misión es salvaguardar historias de Miami y una de las formas en que lo hacemos es recolectando elementos que reflejan la cultura de la ciudad", expresó Zamanillo.

Ivonne Malaver