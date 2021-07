Grupo bipartidista envía proyecto infraestructura a Senado EEUU

(Bloomberg) -- Un grupo bipartidista de senadores que negocian un amplio acuerdo de infraestructura llegó a un acuerdo sobre un plan, dijo el principal negociador republicano, y el debate podría comenzar en el pleno del Senado el miércoles por la noche.

“Ahora tenemos un acuerdo sobre los temas principales”, dijo el senador republicano de Ohio Rob Portman después de reunirse con el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell.

El líder de la mayoría, Chuck Schumer, de Nueva York, expresó un tono optimista en el pleno del Senado, y confirmó que la Cámara Alta podría realizar una votación de procedimiento sobre el acuerdo el miércoles por la noche.

“Los senadores continúan haciendo buenos progresos en ambas legislaciones”, dijo Schumer, refiriéndose al paquete de infraestructura y a un proyecto de ley presupuestario separado, solo para demócratas, que incorpora gran parte de la agenda de gasto social del presidente Joe Biden. “Los miembros deben estar preparados para votar de nuevo sobre el cierre de la moción para proceder al proyecto de ley de infraestructura bipartidista esta noche”.

Las declaraciones de Schumer se produjeron mientras los negociadores republicanos se abarrotaban en la oficina de McConnell.

Mitt Romney, senador republicano de Utah, dijo que está “seguro de que seremos capaces de llevar esto a la línea de meta”.

La senadora republicana Lisa Murkowski, de Alaska, dijo que no es demasiado pronto para que Schumer programe la votación para comenzar el debate.

Esta semana, el Senado también tiene que discutir un proyecto de ley de gastos de emergencia de más de US$2.000 millones para pagar los costos seguridad en el Capitolio de Estados Unidos a raíz de los disturbios del 6 de enero causados por partidarios del expresidente Donald Trump, y para el reasentamiento de ciudadanos afganos que ayudaron a las fuerzas estadounidenses.

