Eva González, una madraza con su hijo Cayetano en la playa

Eva González no suele regalarnos imágenes así, de hecho, son pocas las veces que la vemos disfrutando de su vida y con su gente querida porque mantiene una discreción muy severa a la hora de hacer ciertas actividades. A pesar de eso, es una de las mujeres más naturales que conocemos, ya que cuando está al frente de un programa de televisión, como en este caso 'La Voz Kids', se suelta, ríe, emociona... y consigue traspasar la pantalla para llegar a su público.



En esta ocasión la hemos visto disfrutando de un día de playa de lo más emocionante con su hijo Cayetano y unos amigos. La presentadora de televisión no quitaba el ojo de encima al pequeño de la casa y de vez en cuando le daba algún abrazo. Lo que está claro es la complicidad que hay entre madre e hijo, no solo por estas imágenes, sino también por los vídeos que nos regala de vez en cuando por Instagram donde podemos ver la buena relación que hay.



Una jornada de playa de lo más intensa porque Cayetano decidió hacer un castillo de arena en la orilla y se sintió de lo más acompañado posible con su madre y dos amigos de esta. Eso sí, ni rastro de Cayetano Rivera, que tendría proyectos laborales entre manos que atender y no pudo disfrutar de este maravilloso día.



Unas imágenes que nos muestran el lado más humano y maternal de Eva González, a la que estamos acostumbrados a ver delante de las cámaras, pero que en su vida cotidiana es una madre más que se preocupa por su hijo por encima de todo.