Estados Unidos.- Simone Biles tampoco estará en la final completa individual

"Simone Biles se retira del concurso final completo para centrarse en su salud mental"



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



La seis veces medallista olímpica Simone Biles no competirá en la final completa individual de gimnasia artística para centrarse en su "salud mental", tras retirarse de la prueba por equipos en la que Estados Unidos ganó la medalla de plata, y estudiará su participación en alguna de las finales individuales de algún elemento.



"Tras una evaluación médica adicional, Simone Biles se ha retirado de la final completa individual de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 para centrarse en su salud mental", aseguró en un comunicado la federación de gimnasia de Estados Unidos este miércoles.



En el mismo, explican que la cuatro veces campeona olímpica en Río 2016 seguirá siendo evaluada "diariamente" para determinar si participará o no en las finales individuales de algún aparato, la próxima semana.



De momento, su compañera Jade Carey, quien obtuvo el noveno puntaje más alto en calificaciones, participará en su lugar en el concurso completo individual, que incluya todos los aparatos y de la que Biles es vigene campeona olímpica.



"Apoyamos de todo corazón la decisión de Simone y aplaudimos su valentía al priorizar su bienestar. Su valentía muestra, una vez más, por qué es un modelo a seguir para tantos", concluyó el comunicado de 'USA Gymnastics'.



Este martes, Simone Biles explicó el por qué de su retirada de la final por equipos, tras tomar parte únicamente en el salto de potro, en la primera rotación, y dejar su puesto por una supuesta lesión.



"Tengo que centrarme en mi salud mental. Después de mi actuación no quería seguir. Tengo que centrarme en mi salud mental, es lo más importante en el deporte ahora mismo. Hoy estuve sometida a mucho estrés. Ha sido una semana larga, un ciclo olímpico largo. Deberíamos estar ahí fuera disfrutando y no es el caso", añadió una de las llamadas a ser reina de los Juegos.