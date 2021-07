España-Argentina, la revancha olímpica de la final del Mundial de básquet

Dos años después de la final del Mundial de básquet que España ganó a Argentina, ambas selecciones se cruzan el jueves (12h00 GMT) en Tokio-2020 en la primera cita de altura para el equipo europeo ante un rival sudamericano que necesita reaccionar tras el revolcón contra Eslovenia.

En el grupo C, España tuvo un plácido arranque en Saitama ante un anfitrión voluntarioso pero inferior. Ganó 88-77 a Japón en un duelo en el que le costó mantener el ritmo debido a los frecuentes cambios de su seleccionador Sergio Scariolo, que dio minutos a sus 12 jugadores en busca de confianza para lo que resta de torneo.

- Duelo de bases estelares -

Todo lo contrario para Argentina, que vivió un calvario (118-100) ante Eslovenia, con un Luka Doncic en trance en su estreno olímpico, alcanzando los 48 puntos.

Sergio Hernández, el seleccionador de la Albiceleste, se pasó el partido buscando maneras de minimizar el daño que provocaba la estrella de los Dallas Mavericks, imparable en todas las facetas del juego.

"No nos hemos creído los mejores cuando ganábamos ni nos vamos a creer los peores. Cuando fuimos oro en Atenas-2004 perdimos dos partidos, cuando fuimos bronce en Pekín 2008 empezamos perdiendo con Lituania. Si este equipo va a perder no va a ser por una cuestión anímica ni de compromiso", avisó el preparador.

Tras el suplicio ante Eslovenia, Argentina tendrá otro hueso duro de roer. España tiene un grupo superior al de hace dos años en China, con los regresos de Pau Gasol y Sergio Rodríguez, en un equipo veterano que dirige con maestría Ricky Rubio, autor de 20 puntos y 9 asistencias ante Japón.

"Hay mucho talento en todas las posiciones y tenemos muchos jugadores. Tenemos que aprovecharlo, otros equipos quizás no tengan una rotación tan larga. Eso nos tiene que dar un plus en un torneo muy corto, que no tiene nada que ver con otras ediciones", resumió Rodríguez, de vuelta a la selección tras decidir descansar en 2019.

El canario y Ricky, los principales bases de la 'Familia', se citarán en un duelo espectacular con los argentinos Facundo Campazzo, Luca Vildoza, Nicolás Laprovittola y Leandro Bolmaro, el cuarteto que utiliza Hernández en las posiciones de 'uno' y 'dos'.

- Scola-Gasol: 20 años de batallas -

Ante Eslovenia, Argentina nunca pudo llevar el ritmo del duelo, siempre a contracorriente. Sorprendió ver a Campazzo, dueño y señor del tempo del equipo, despojado de la batuta, a pesar de que fue uno de los mejores anotadores con 21 puntos.

"Cuando juegas contra Argentina, con los jugadores que tiene, subcampeones del mundo, sabes a lo que vas. Quizás ahora tras la derrota ante Eslovena todavía más. El equipo tiene que estar preparado", avisó Rodríguez, que conoce bien a Campazzo tras coincidir en el Real Madrid.

En la pintura también habrá un bonito reencuentro entre dos leyendas de la generación del 80. Pau Gasol y Luis Scola, ambos de 41 años, disputan en Tokio sus quintos Juegos. Durante dos décadas se han cruzado en la NBA y en el básquet internacional.

Scola fue el mejor de Argentina frente a Eslovenia con 23 puntos, mientras que Gasol estuvo muy dosificado ante Japón, en su vuelta a la selección tras pasar dos años sin jugar debido a las lesiones.

"Argentina va a ser un rival durísimo, como siempre, van a competir a tope y después de haber perdido se juegan el todo por el todo", dijo el lunes Gasol, que sufrió una torcedura de tobillo ante Japón.

