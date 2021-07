Elección de Trump empujó natalidad en zonas republicanas de EEUU

(Bloomberg) -- Después de la sorpresiva victoria del expresidente Donald Trump en 2016, las madres en los condados de tendencia republicana reportaron un aumento en el número de nacimientos en comparación con sus contrapartes demócratas.

En el año posterior a la victoria de Trump, los condados de tendencia republicana vieron un aumento en la fertilidad en relación con los de inclinación demócrata, según un documento de la Oficina Nacional de Investigación Económica. Esto equivalía a una diferencia de 1,1 puntos porcentuales en los nacimientos anuales, o aproximadamente 23.000 bebés adicionales en los condados republicanos que los autores relacionan con el optimismo sobre los resultados de las elecciones.

Los efectos también continuaron durante los siguientes dos años de los que hay datos disponibles.

Es más, la diferencia fue mayor en los condados fuertemente partidistas. La brecha de fertilidad entre los condados extremistas republicanos y demócratas fue de 2,6 puntos porcentuales, según los autores, Gordon Dahl y William Mullins de la Universidad de California en San Diego y Runjing Lu de la Universidad de Alberta.

Las madres hispanas también vieron significativamente menos nacimientos que las no hispanas, escribieron los autores, lo que podría tener referencia con la dura retórica del expresidente hacia los inmigrantes durante su campaña.

Para un mayor contexto, después de la victoria del expresidente Barack Obama en 2008 no hubo un efecto partidista sobre la fertilidad, aunque el inicio de la Gran Recesión complicó los datos. Por otro lado, los autores encontraron cierta evidencia de que la fertilidad relativa cayó en los condados demócratas tras la victoria del expresidente George W. Bush en 2000.

Los estados con las tasas de natalidad más altas poco después de las elecciones fueron Utah, Alaska y las Dakotas.

