El rugby 7 ofrece a Argentina su primera medalla en Tokio-2020

La selección argentina de rugby 7 se hizo este miércoles con el bronce de los Juegos Olímpicos de Tokio-2020 al derrotar a Gran Bretaña por 17-12, ofreciendo a su país su primera medalla en el evento.

Al mismo tiempo, los Pumas 7, que habían perdido unas horas antes en semifinales contra Fiyi, campeón olímpico hace cinco años en Brasil, por 26-14, se tomaron la revancha contra el equipo británico, que le había eliminado en cuartos de final en Rio-2016.

En el partido por la medalla de oro, Fiyi renovó el título conseguido en Rio-2016 al derrotar por 27-12 a Nueva Zelanda, que había ganado en semifinales a Gran Bretaña por 29-7.

La lucha por la medalla no tuvo un buen inicio para Argentina, ya que Gran Bretaña se adelantó pronto con un try de Ben Harris (0-5), que no convirtió Dan Bibby, pero antes del descanso los Pumas 7 apoyaron dos, por medio de Lautaro Bazán y Marcos Moneta.

La conversión de uno de los dos tries por medio de Santiago Mare, permitió a Argentina llegar al descanso con una ventaja esperanzadora de 12-5.

Gran Bretaña consiguió nivelar el marcador en el segundo tiempo con un try de Ollie Lindsay Hague, que convirtió Dan Bibby (12-12).

Pero un nuevo try cerca del final de Ignacio Mendy, que no pudo convertir Santiago Mare, dejó el marcador definitivo en victoria por 17-12 para Argentina.

- Moneta decisivo -

Con su sexto try, al haber anotado otro en semifinales contra Fiyi, el 'Rayo' Moneta, el veloz wing de 21 años dem Los Pumas 7, se puso como máximo anotador del torneo.

Argentina había caído antes con Fiyi en semifinales por 26-14, por lo que debía jugarse el bronce en la misma jornada con Gran Bretaña, que perdió ante Nueva Zelanda por 29-7.

Fiyi se había colocado con una ventaja de 12-0 en el primer tiempo, pero Argentina reaccionó con dos tries de Marcos Moneta, que ganó el oro en los Juegos Olímpicos Juveniles en 2018, el quinto en su cuenta en el torneo, e Ignacio Mendy.

Las consiguientes conversiones de Santiago Mare sirvieron para que los Pumas 7s dieran la vuelta al partido y llegaran con ventaja al descanso de 14-12.

Pero los fiyianos reaccionaron en el segundo tiempo con dos nuevos tries y sus conversiones para ganar por 26-14.

Argentina tuvo dos importantes bajas en sus partidos contra Gran Bretaña y Fiyi, ya que no pudo contar con Matías Osadczuk, que se lesionó la rodilla izquierda el martes en la victoria épica contra Sudáfrica en cuartos (19-14), ni con Gastón Revol, expulsado contra los Springboks y castigado con cuatro partidos.

