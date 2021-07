El presidente saliente de Perú se despide con un llamado contra la pandemia

En la imagen, Francisco Sagasti, presidente interino de Perú. EFE/Paolo Aguilar/Archivo

Lima, 27 jul (EFE).- El presidente interino de Perú, Francisco Sagasti, que concluye este miércoles su mandato, se despidió de sus compatriotas pidiéndoles "no bajar la guardia" en la lucha contra la pandemia de la covid-19.

"Vamos avanzando en la lucha contra la pandemia, pero aún no hemos vencido, esta es una guerra de largo plazo que requiere batalla tras batalla, y por eso no debemos bajar la guardia, aún estemos vacunados mantengamos las precauciones", invocó el gobernante en un mensaje televisado al país pocas horas antes de entregar la jefatura del Estado al izquierdista Pedro Castillo.

Sagasti agradeció "la participación activa" de las instituciones del Estado, gremios, empresas privadas y organizaciones de la sociedad civil por su apoyo "para poder afrontar los desafíos" que implicó el combate a la pandemia durante la gestión de 8 meses que presidió desde noviembre del año pasado.

"Quisiera expresar mi agradecimiento a toda la ciudadanía que nos ha apoyado en los momentos más difíciles que ha vivido nuestra República en el último siglo", remarcó.

A pesar del gran descenso del impacto de la enfermedad en Perú, que ha alcanzado casi las tasas mínimas de la primera ola, el gobernante sostuvo que "es muy posible" que su país afronte una tercera ola de la covid-19.

"No sabemos cuándo va a empezar, hemos tomado las medidas y corresponderá al próximo gobierno aplicarlas de la manera más efectiva y aún mejorar la situación del sector salud", dijo.

OTROS 828 CASOS Y 47 FALLECIDOS

El Ministerio de Salud (Minsa) informó, por su parte, que en las últimas 24 horas se detectaron 828 casos, fallecieron otras 47 personas y se recuperaron 1.754.

Con esas cifras, el total de casos desde que comenzó la epidemia en Perú llegó a 2.106.371 y los decesos a 196.058, mientras que los hospitalizados son 5.890, de los cuales 1.859 permanecen en unidades de cuidados intensivos (UCI).

En cuanto al avance del proceso de vacunación, se informó que hasta el momento se han aplicado 12.480.520 dosis de las vacunas de Pfizer, Sinopharm y AstraZeneca que se emplean en el país y 4.676.417 personas ya han recibido dos dosis.

EL BALANCE DEL MINISTRO

Este martes, en una ceremonia de despedida en la que se conmemoró los 200 años de la independencia peruana, que también se celebra este miércoles 28, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, afirmó que el personal sanitario ha "dedicado la vida a la lucha contra esta pandemia".

"Perdimos a muchos compañeros de trabajo y por eso mismo son héroes de la salud pública", indicó antes de decir que ahora su país cuenta con "centros de atención de aislamiento temporal, recurso humano y más camas hospitalarias".

En ese sentido, aseguró que ante una eventual tercera ola el sistema sanitario peruano "está preparado" y también se ha dado un avance significativo en la inmunización contra la covid-19.

"La vacunación es el arma fundamental para enfrentar la pandemia. Ya se han aplicado más de 12 millones de dosis a nivel nacional. También hemos superado la meta que nos propusimos al 28 de julio, de vacunar a 4,5 millones de ciudadanos con las dos dosis", concluyó.