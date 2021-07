El Maestro Joao no cree que Rocío Flores se haya dejado 50.000 euros en las votaciones de Olga Moreno

07-08-2020 MAESTRO JOAO EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 28 (CHANCE)



El Maestro Joao ha sido uno de los personajes públicos más críticos con el concurso de Olga Moreno, pero también con la defensa que Rocío Flores ha hecho de ella. Además, en redes sociales se ha metido de lleno a criticar a la joven por el documental que se emitió en el que su madre relató el infierno que vivió durante hace años por culpa de Antonio David Flores.



Tal es la naturalidad de El Maestro Joao, que tiene un consejo clave para Olga Moreno: "Creo que tiene que tomar muchos rabitos de pasa. Tienes que tomar muchos porque no se acuerda de nada, de nada, de nada de lo que no le interesa. Atención, de lo que no le interesa. No se acuerda absolutamente de nada" y vislumbra que podremos ver la verdadera personalidad de la mujer de Antonio David: "Yo creo que en adelante se verá que es una mujer que para lo que quiere le falla la memoria y para lo que no, no".



Pone en duda que Rocío Flores se haya gastado 50.000 euros en hacer a Olga ganadora y señala el afán recaudador de la nieta de Rocío Jurado: "No sé yo si se lo habrá gastado. Yo creo que ella no es de mucho gastar porque ella es muy mirada para el dinero. De hecho no ha venido a defenderla ni un solo día gratis, ha venido absolutamente todos los días cobrando porque ella era una colaboradora y no una defensora, que es la diferencia que hay. Por eso yo creo que ella muy así de dinero, de soltar, no. Pero si lo hubiese hecho y es su dinero, adelante con ello".



Eso sí, el vidente descarta tener un cara a cara con Olga porque: "prefiero tenerlo con Miguel Ángel Silvestre que me cae mejor. Un cara a cara y un cuerpo a cuerpo y un de todo a todo". Siempre tirando de sentido del humor, exconcursante de realities ha vuelto a dejar clara su opinión acerca de toda la polémica de los Flores.