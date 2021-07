Cultura.- Wentworth Miller (Prison Break) revela que padece autismo: "Hay mucho que aprender"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



Wentworth Miller, actor conocido por haber dado vida a Michael Scofield en Prison Break, ha revelado que padece autismo. El intérprete ha dado la noticia a través de Instagram tras haber pasado por un proceso de diagnóstico "largo y lleno de errores".



"Como todo el mundo, la vida en cuarentena me quitó algunas cosas. Pero en el silencio y el aislamiento encontré regalos inesperados. Este otoño se cumple un año desde que recibí mi diagnóstico informal de autismo. Precedido de un autodiagnóstico. Seguido de un diagnóstico formal. Fue un proceso largo y lleno de errores que necesitaba una actualización. Soy un hombre de mediana edad. No soy un niño de cinco años. Y reconozco que el acceso a un diagnóstico es un privilegio que muchos no disfrutan", escribió.



"Digamos que fue un shock. Pero no es una sorpresa. Hay una narrativa cultural ahora familiar (en la que he participado) que dice: 'Una figura pública comparte A, B y C públicamente y dedica sus plataformas a D, E y F'. Bien por ellos. Y eso no es necesariamente lo que va a pasar aquí. No sé lo suficiente sobre el autismo. Hay mucho que aprender. En este momento, parece que mi trabajo es mejorar mi comprensión. Reexaminar cinco décadas de experiencia vivida a través de una nueva lente. Eso llevará un tiempo", agregó.



https://www.instagram.com/p/CRwTO_6MHr9/



"Mientras tanto, no quiero correr el riesgo de convertirme de repente en una voz fuerte y mal informada. Históricamente, se ha hablado de la comunidad autista. Se ha hablado en su nombre. No deseo hacer más daño. Sólo quiero levantar la mano y decir: 'Estoy aquí. He estado sin darme cuenta'. Si alguien está interesado en profundizar en el autismo o la neurodiversidad enumeraré a las muchas personas que comparten contenido reflexivo e inspirador en Instagram o TikTok", dijo el artista.



En su escrito el actor advierte: "Ser autista no se convierte en algo fundamental respecto a quién soy. Respecto a todo lo que he logrado y articulado". "También quiero decirles a las muchas personas que consciente o inconscientemente me dieron ese toque extra de gracia o espacio a lo largo de los años, que me permitieron moverme por el mundo de una manera que tenía sentido para mí, ya sea porque tenía sentido para ellos... Gracias. Y para aquellos que tomaron una decisión diferente... Bueno, se descubrieron a sí mismos", concluyó.



Tras el final de Prison Break, Miller consiguió algunos papeles en televisión. Se unió al CWVerso y fichó por Legends of Tomorrow en el rol de Leonard Snart. Repitió su papel en Batwoman y The Flash. Además, ha participado en Madam Secretary y Ley y orden: Unidad de víctimas especiales.



En los últimos meses han surgido rumores sobre el posible regreso de Prison Break, aunque Miller dejó claro que no quería volver a dar vida a Michael. "Estoy fuera de Prison Break oficialmente. No quiero interpretar personajes heterosexuales. Sus historias ya han sido contadas. Así que no más Michael. Si eras fan de la serie y esperabas temporadas adicionales, entiendo que esto sea decepcionante. Si estás molesto porque te enamoraste de un hombre heterosexual ficticio interpretado por un gay de verdad* Eso es cosa tuya", sentenció el intérprete, que hizo pública su homosexualidad en 2013.