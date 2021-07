28-07-2021 Cultura.- Dwayne Johnson y Emily Blunt protagonizan 'Jungle Cruise': "Jaume Collet-Serra es un director muy creativo". Dwayne Johnson y Emily Blunt se embarcan en una emocionante aventura por el Amazonas en 'Jungle Cruise', película dirigida por el español Jaume Collet-Serra e inspirada en la popular atracción del parque temático Disneyland (Anaheim, Los Angeles) del mismo nombre. La cinta de acción y aventuras se estrena este viernes 30 de julio en cines y en Disney + a través de su 'Acceso Premium' con coste adicional. CULTURA



LOS ÁNGELES, 28 (EUROPA PRESS)



Trabajar a las órdenes de Collet-Serra ha sido una experiencia extraordinaria para los intérpretes. "Si pudiéramos hablar de Jaume todo el día, estaríamos encantados. Es un director extraordinario. Tiene mucha visión. La gran belleza de Jaume es que reconoce la intimidad de las escenas. No complica las cosas, va en busca del oro, es muy creativo", afirma Emily Blunt en una entrevista concedida a Europa Press.



Cuando los actores se involucraron en el proyecto, las dos estrellas recuerdan que Jaume les dijo que 'Jungle Cruise' era un filme sobre "el amor". "Y eso es lo que sientes. Eso es el alma de la película, no importa lo grande y espectacular que sea... Hay una intimidad que se puede disfrutar de verdad, porque eso es lo que él mostró, que se trata de amor", apunta la actriz británica protagonista de éxitos como 'Un lugar tranquilo' o 'El regreso de Mary Poppins'.



En la cinta, Dwayne Johnson se mete en la piel del capitán Frank Wolff, el director de Jungle Navigation Company, mientras que Emily Blunt da vida a Lily Houghton, una científica y exploradora británica, muy intrépida. "Adoro su pasión por la vida. Me encanta que sea optimista, intrépida y muy valiente, divertida, temeraria... Tiene muchas cualidades, por eso me enamoré de la idea de interpretarla, porque se sentía muy humana", explica Blunt acerca de su personaje.



UNA ESPECTACULAR AVENTURA POR LA SELVA AMAZÓNICA



En 'Jungle Cruise', la investigadora Lily Houghton (Emily Blunt) viaja desde Londres a la selva amazónica y contrata los cuestionables servicios del imprevisible capitán Frank Wolff (Dwayne Johnson) para que la guíe río abajo en La Quila, su destartalada pero encantadora embarcación.



La misión de Lily es encontrar un antiguo árbol con poderes curativos sin precedentes que podría cambiar el futuro de la medicina. En esta búsqueda épica, la extraña pareja deberá enfrentarse a todo tipo de peligros y fuerzas sobrenaturales que se esconden en selva tropical. Pero a medida que se van conociendo los secretos del árbol perdido, Lily y Frank afrontarán todo tipo de dificultades.



Dwayne Johnson está emocionado y muy orgulloso de la película y de su resultado final. "Nuestra intención era hacer un filme que nos trasladara a películas con las que crecimos y que amamos: 'Indiana Jones', 'Tras el corazón verde', 'La reina de África'... películas como esas que no se ven tan a menudo hoy en día", relata.



El resultado ha sido un filme que el actor mejor pagado del mundo define como "espectacular, épico, arriesgado y colorido". El intérprete señala que la cinta es una gran historia que se basa en la familia, el amor o el empoderamiento. "Hay muchos aspectos por los que estamos orgullosos de esta película. Estamos deseando que la gente la vea y la disfrute", subraya.



Los actores Edgar Ramírez, Paul Giamatti, Jack Whitehall y Jesse Plemons completan el reparto de 'Jungle Cruise'. Los intérpretes españoles Dani Rovira y Quim Gutiérrez también participan en la nueva producción de Disney Studios.