Coronavirus.- Bruselas firma un preacuerdo con GSK para la compra conjunta del anticuerpo sotrovimab contra la COVID-19

BRUSELAS, 28 (EUROPA PRESS)



La Comisión Europea ha informado este miércoles de la firma de un contrato marco con la farmacéutica británica GlaxoSmithKline (GSK) para la compra de hasta 222.000 dosis de sotrovimab, un anticuerpo monoclonal en fase de investigación contra la COVID-19, que se encuentra ya en proceso de evaluación en tiempo real de desarrollo por la Agencia Europea del Medicamento (EMA).



El tratamiento, desarrollado por GSK y la estadounidense Vir Biotechnology, es uno de los cinco primeros fármacos identificados por Bruselas para crear una cartera común de medicamentos contra el coronavirus. Se trata de un anticuerpo monoclonal de dosis única para el tratamiento de la COVID-19 leve a moderada en adultos y pacientes pediátricos (mayores de 12 años y que pesen al menos 40 kilogramos) que no requieren suplemento de oxígeno y que tienen un alto riesgo de progresión a COVID-19 grave.



El objetivo es que esta cartera funcione de una forma similar a la de las vacunas, a través de compras conjuntas en las que podrán participar los estados miembro que lo deseen. En este caso, el Ejecutivo comunitario ha indicado que son 16 los países de la UE que se suman a la licitación de las primeras 220.000 dosis, sin precisar cuáles.



El acuerdo con GSK prevé que un Estado miembro pueda adquirir el medicamento "si fuera necesario, cuando sea necesario" siempre que el fármaco haya recibido el visto bueno de la EMA para su comercialización o, en su defecto, una autorización para uso de emergencia por el país interesado.



El uso de sotovimab está pensado para pacientes de coronavirus con síntomas leves que no requieren suplemento de oxígeno pero que corren el riesgo de sufrir una evolución a caso grave, según ha explicado la Comisión, que destaca que los estudios en curso apuntan que un tratamiento temprano puede reducir el número de pacientes cuya evolución obliga a su hospitalización o ingreso en la UCI.



La comisaria de Salud, Stella Kyriakides, ha recordado tras la firma del acuerdo que el objetivo es que para el mes de octubre haya "al menos tres nuevos tratamientos autorizados" y ha destacado que este es el segundo contrato marco que Bruselas establece para la posible compra de anticuerpos monoclonales.



"Junto a las vacunas, los tratamientos seguros y eficaces desempeñarán un papel esencial en la vuelta a la nueva normalidad en Europa", ha considerado la comisaria.



George Katzourakis, Senior Vice President para Europa de GSK asegura que "este acuerdo con la Comisión Europea representa un paso adelante crucial para el tratamiento de casos de COVID-19. A medida que el panorama continúa evolucionando y nos enfrentamos a nuevos desafíos, como la variante Delta que se está extendiendo por todo el mundo, sigue existiendo una necesidad urgente de contar con opciones de tratamiento para ayudar a evitar potencialmente la hospitalización o la muerte".



Por su parte, George Scangos, Chief Executive Officer de Vir, considera que "está muy claro que se necesitan opciones adicionales de tratamiento para abordar por completo el número de víctimas de esta pandemia. Este acuerdo reconoce que los tratamientos con anticuerpos monoclonales son esenciales para quienes se infectan, y nos complace que los profesionales sanitarios europeos y sus pacientes ahora tengan acceso a sotrovimab".



"Además --ha añadido--, el hecho de que haya sido diseñado desde el principio para mantener su actividad frente a la evolución de este virus y haya demostrado, con datos in vitro, su capacidad para mantener la actividad contra las variantes circulantes de preocupación e interés, incluidas la Delta y la Lambda, subraya su importante papel en la lucha frente a la COVID-19".