Cara y cruz para el boxeo colombiano en Tokio-2020; España y Panamá avanzan

La colombiana Yeni Arias cayó el miércoles en el primer combate con medallas en juego de los Juegos Olímpicos de Tokio, pero su país se aseguró un nuevo intento gracias al triunfo en octavos de Céiber Ávila.

En su segundo combate en Tokio, Arias fue superada por decisión unánime (5-0) por la filipina Nesthy Petecio en los cuartos de final del peso pluma (54-57 kg).

En caso de victoria, Arias hubiera asegurado al menos una presea de bronce, la mínima que reciben los semifinalistas del boxeo olímpico.

El juego ofensivo de la púgil de Roldanillo (Valle del Cauca) fue neutralizado por la estrategia de Petecio, campeona mundial de peso pluma en 2019, durante un intenso combate en la arena Kokugikan de Tokio.

"Sabíamos que era una rival fuerte, es una campeona mundial", dijo a la AFP Arias en la zona mixta.

Arias, de 30 años, llegaba con confianza al combate con el recuerdo de su triunfo ante Petecio en el Campeonato del Mundo de 2018, en el que terminó en el quinto lugar.

"La verdad es que cuando le gané, ella no me conocía y me peleó totalmente diferente esta vez", reconoció.

- Primeras medallistas en boxeo -

Petecio conquistó de esta forma la primera medalla que reparte el boxeo en los Juegos de Tokio-2020.

El sábado, esta gran admiradora del ídolo filipino Manny Pacquiao buscará su primera final olímpica ante la italiana Irma Testa, que había vencido en cuartos a la canadiense Caroline Veyre por decisión unánime (5-0).

En la misma sesión matinal, Colombia se ganó el derecho a pelear de nuevo por la medalla gracias al triunfo de Ceiber Ávila en los octavos de final del peso pluma masculino (52-57 kg) ante Everisto Mulenga (Zambia).

Tras una clara victoria por decisión unánime en la primera ronda, el púgil antioqueño pasó muchas más dificultades para doblegar a Mulenga por decisión dividida (3-2).

Su rival del sábado por las semifinales será otro peleador africano, el ghanés Samuel Takyi, verdugo en el combate anterior del ecuatoriano Jean Carlos Caicedo por decisión unánime.

Colombia se mantiene en el medallero de Tokio-2020 con la plata del domingo de Luis Mosquera en halterofilia (67 kg) pero tiene muchas esperanzas puestas todavía en el torneo pugilístico, especialmente en Ávila y en sus medallistas de Rio-2016: Yuberjen Martínez (plata) e Ingrit Valencia (bronce).

- Paso al frente de España y Panamá -

Por parte de España, un tercer boxeador superó la primera fase con el triunfo este miércoles de Gazimagomed Scham Jalidov ante el australiano Paulo Aokuso por decisión dividida (3-2) en peso mediano pesado (75-81 kg).

Jalidov, nacido en Rusia y llegado con su familia a España en 2004 huyendo del conflicto en Daguestán, sigue los pasos de sus compatriotas Gabriel Escobar y Enmanuel Reyes, que también siguen vivos en el torneo.

En categoría femenina, la boxeadora panameña Atheyna Bylon venció con rotundidad a la australiana Caitlin Parker y avanzó a los cuartos de final del peso medio (69-75 kg).

Bylon, novena en los pasados Juegos de Rio-2016, superó por decisión unánime (5-0) a Parker en una contundente actuación.

"Subí relajada, a hacer lo que yo sé hacer y a sacar el resultado", dijo la boxeadora a la AFP.

La púgil, policía de profesión, puede garantizar la primera medalla olímpica en boxeo para Panamá si se impone en los cuartos de final del sábado a la británica Lauren Price, campeona mundial en 2019.

A sus 32 años, Bylon fue campeona del mundo en 2014 y la primera boxeadora panameña que participó en unos Juegos Olímpicos, con su noveno puesto en Rio-2016.

"Esta vez venimos con la mente más positiva, más madura en el boxeo. Cuando fui a Rio tenía pocos años en el boxeo, 25 o 26 peleas, se puede decir que era una novatita en esto", recordó.

En otros combates de la jornada, el campeón mundial kazajo Bekzad Nurdauletov fue eliminado por Imam Roc Khataev (del equipo del Comité Olímpico Ruso, ROC) por 4-1 en los octavos de final del peso ligero pesado (75-81 kg).

