28-07-2021 ¿Cada cuánto se debe lavar la ropa del hogar?. MADRID, 28 (CHANCE) Una de las cuestiones que generan más dudas a la hora de conseguir una correcta higiene en la vivienda es la frecuencia de lavado de la ropa de casa. Y es que son muchas las horas que pasamos dando uso a estos elementos indispensables del hogar, por lo que hay que lavarlos como cualquier otro tipo de prensa. Por ello, es preciso saber cada cuánto tiempo se han de limpiar y así evitar la acumulación de microorganismos que pueden hacer de tu hogar un caldo de cultivo de bacterias, ácaros y suciedad. Para entender el conocimiento y los hábitos de los españoles en esta materia, Mr Jeff, start up española de franquicias internacionales de lavandería, ha realizado una encuesta muy interesante. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CEDIDA POR MR JEFF



¿Cada cuánto tiempo debemos lavar la ropa de casa?



Con el Coronavirus es todavía más importante la frecuencia con la que hay que lavar los textiles del hogar. El director de microbiología clínica del centro médico Langone de Nueva York, Philip M. Tierno, indicó en una entrevista con Women’s Health que, como mínimo, la ropa del hogar, como sábanas y toallas, se debe lavar una vez a la semana, aunque esta frecuencia de lavado debería ser mayor en el caso de que se esté enfermo, se duerma sin ropa o si las temperaturas fueran muy elevadas. De hecho, no hacerlo de manera frecuente puede promover la acumulación de algunos microorganismos que pueden llegar a afectar a nuestra salud.



Aunque debemos de tener en cuenta que no solo las sábanas y toallas pueden ser un foco de virus y bacterias, otros textiles que usamos a diario en casa se ensucian y pueden afectar a nuestra salud como las cortinas. Acumulan polvo y están en contacto con los microorganismos que vuelan por la casa y el exterior, por lo que es recomendable hacerles una limpieza profunda al menos dos veces al año.



Los trapos de cocina también son de los más expuestos a microorganismos porque entran en contacto con alimentos crudos. Por ellos, deben lavarse después de cada uso con una solución desinfectante, además de meterlos en la lavadora una vez a la semana.



Así como la alfombrilla del baño cada semana o quincena para que no se acumule demasiada humedad, lo cual provocaría la aparición de hongos. O los edredones, cojines de sofá u otros rellenos suelen lavarse cada seis meses, es decir, un par de veces al año o coincidiendo con los cambios de armario de verano e invierno.



¿Qué pasa si no lavamos con suficiente frecuencia estos textiles?



El segundo en el que entramos en contacto con los textiles del hogar, estos se ensucian con las células de la piel, sudor, maquillaje, lociones, cabello y cualquier otro elemento que se haya arrastrado a lo largo del día, desde el polen de la calle hasta el pelo de las mascotas.



Todo eso viene con una dosis no tan saludable de bacterias que continuará multiplicándose a medida que se posponga el lavado de estos útiles. Además, los residuos que permanecen en la ropa de cama pueden provocar reacciones alérgicas, irritaciones en la piel o infecciones, según el experto en microbiología, Philip M. Tierno.



Por tanto, lavar la ropa de casa con la mayor frecuencia posible es la mejor opción para mejorar tanto la calidad de vida en el hogar como el propio bienestar. Y si hay ocasiones en las que no tenemos la oportunidad de hacerlo podemos acudir a un servicio de lavandería para que se encargue de esta tarea, como Mr Jeff, un servicio de lavandería a domicilio que se ocupa de lavar la ropa mientras disfrutamos de nuestro tiempo libre.



Según los datos obtenidos de esta encuesta, la mitad de los españoles afirman realizar esta tarea una vez a la semana, mientras que el 7% lo hace una vez al mes y más de un 15% reconoció lavar estos textiles únicamente cada dos meses o más. Debemos, por tanto, tener muy presente la limpieza de los textiles de nuestro hogar para evitar problemas de salud.