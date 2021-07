Bitcóin sigue en alza y registra mayor racha alcista de 2021

(Bloomberg) -- La continua recuperación del bitcóin ha puesto a la mayor criptomoneda encaminada a registrar su racha alcista más extensa de este año.

La moneda virtual llegó a subir hasta un 7,5% para superar los US$40.900 en las negociaciones matutinas de Nueva York el miércoles. Con ocho días seguidos de avances, la moneda registra su mayor racha ganadora desde diciembre. Otras monedas, incluida la segunda mayor, ether, también se negociaban al alza, impulsando al índice Bloomberg Galaxy Crypto.

“El impulso actual es fuerte” y US$45.000 está a la vista, pero una ruptura concluyente por encima de US$50.000 “tomará algo de tiempo”, escribió Pankaj Balani, director ejecutivo de la bolsa de criptoderivados Delta Exchange, en una nota el martes.

El bitcóin sigue estando muy por debajo de su máximo de mediados de abril de casi US$65.000. Pero los alcistas han sido alentados por los recientes comentarios positivos del multimillonario Elon Musk y de Cathie Wood, de Ark Investment Management LLC, así como por las especulaciones sobre la posible participación de Amazon.com Inc. en el sector de las criptomonedas. El token se disparó el lunes cuando algunos operadores retiraron apuestas apalancadas por las caídas.

El bitcóin ha estado subiendo a pesar de que la caída de las acciones en China esta semana mermó el apetito de los inversionistas por el riesgo, lo que contribuyó al retroceso de las acciones mundiales.

El repunte de las criptomonedas ha desviado la atención, al menos por ahora, de las críticas al impacto medioambiental del bitcóin debido al consumo de energía de los computadores que lo sustentan. Los organismos reguladores de China, Estados Unidos y Europa también están tomando medidas enérgicas contra las criptodivisas o están considerando aplicar normas más estrictas.

Ahora hay indicios de que los inversionistas minoristas están empezando a volver a apostar por las criptomonedas, según Ben Onatibia y Giacomo Pierantoni, de VandaTrack Research, que citan un aumento en los volúmenes de operaciones de bitcóin en las principales bolsas.

“En un período en el que la mayoría de las demás acciones de hipercrecimiento están luchando, el dólar minorista marginal puede fluir hacia las criptomonedas", escribieron en una nota. “En este entorno, creemos que las criptomonedas podrían disfrutar de una buena carrera”.

