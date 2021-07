Batista: “Tengo la bronca, pero no estoy decepcionado”

El seleccionador olínpico argentino Fernando Batista reacciona en el encuentro de fútbol del grupo C entre España y Argentina durante los Juegos Olímpicos 2020, este miércoles en el Estadio de Saitama 2002 (Japón). EFE/ José Méndez

Saitama, 28 jul (EFE).- Fernando ‘Bocha’ Batista, seleccionador olímpico argentino, dijo a EFE, tras el partido contra España que terminó con empate a un gol, que tiene “la bronca” pero que no está “decepcionado” con su final en los Juegos Olímpicos porque el equipo "estuvo a la altura", a pesar de la eliminación.

“No, no es decepción. Es bronca de no poder continuar en el torneo, pero decepción, para nada. Tengo la tristeza, tengo la bronca, pero estoy muy orgulloso de mis jugadores. Nosotros estamos trabajando en un proceso, en un proyecto, y la realidad es que teníamos el sueño de llegar lo más alto posible, pero esto no termina acá”, dijo al ser preguntado por EFE.

“Sigue un camino que iniciamos hace cuatro años en selecciones juveniles y los objetivos míos cada torneo es poder lograr algo importante y que después muchos de estos jugadores estén en la selección mayor. Tengo la bronca, soy el responsable, pero no estoy decepcionado, estoy agradecido a los jugadores”, continuó.

“Partido difícil. Sabíamos que podía pasar. Estuvimos a la altura, la realidad es que quizá con más empuje que con juego, pero terminamos en la última parte del partido en el arco rival; el fútbol no es de merecimiento, sino analizar más allá de este partido. Fue un torneo para seguir trabajando con todo lo que venimos haciendo, que esto no cambie nuestro camino”, comentó Batista sobre el encuentro.

Por su parte, Jeremías Ledesma analizó a EFE qué ha supuesto para él la disputa de unos Juegos Olímpicos a sus 28 años: “Muy contento en lo personal por la oportunidad que me dio el cuerpo técnico y la selección Argentina de poder compartir estos Juegos Olímpicos. Ha sido una experiencia maravillosa donde he aprendido muchísimas cosas y sirve para madurar muchísimo de cara a lo que se viene”, declaró.

“Como dijo antes el míster, esto es un proyecto que no termina acá. Uno ya tiene la cabeza conseguir el oro y desarrollar para torneos mayores y espero haber estado a la altura de las circunstancias. En lo personal es una experiencia maravillosa y estoy enormemente agradecido”, completó.