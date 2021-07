Argentina.- Crónica del España - Argentina, 1-1

26-07-2021 Argentina.- Previa del España - Argentina. España saca billete a cuartos con demasiada emoción DEPORTES RFEF



España saca billete a cuartos con demasiada emoción



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



La selección española de fútbol se ha clasificado para cuartos de final en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde se enfrentará a Costa de Marfil, tras empatar este miércoles con Argentina en la última jornada de la fase de grupos (1-1).



En su tercer encuentro olímpico en el Sapporo Dome, el equipo entrenado por Luis de la Fuente dominó el juego y se adelantó mediada la segunda parte por medio de Mikel Merino tras una gran jugada colectiva, pero el argentino Tomás Belmonte empató en un corner en el minuto 87 para dar emoción en los minutos finales.



Sin embargo, España no pasó agobios para asegurar este punto y también el primer puesto ayudado por Egipto, que sorprendió a Australia (2-0) y también logró el pase a cuartos de final, condenando a la eliminación a oceánicos y sudamericanos.



La seguridad defensiva es la principal fortaleza de España, a la que han bastado dos goles a favor para liderar su grupo, el de Merino y el que anotó Mikel Oyarzabal frente a Australia. Esa seguridad atrás la ha permitido evitar a Brasil en las eliminatorias y citarse con Costa de Marfil, que también ha sumado cinco puntos tras batir a Arabia Saudí (2-1) y lograr sendos empates contra la 'canarinha' (0-0) y Alemania (1-1), a la que ha eliminado.



Frente a Argentina, la 'Roja' olímpico dominó el juego en todo momento, pero le faltó puntería para sumar una nueva victoria. La mejor ocasión en la primera parte fue de Mikel Oyarzabal, que mandó el balón arriba tras un gran pase atrás de Marc Cucurella, y nada más empezar la segunda fue Dani Olmo quien marró tras asistencia del propio Oyarzabal.



EL PELIGRO DE NO SENTENCIAR



Jeremías Ledesma, portero del Cádiz, ya no pudo hacer nada cuando Merino culminó una buena jugada colectiva en el minuto 66. Óscar Gil se internó por la banda derecha y centró por encima del área a la izquierda, donde Olmo recogió el balón. El jugador del Leipzig tuvo paciencia para espera a la llegada de Merino, que remató de primeras y a placer.



Después de que Marco Asensio fallara la sentencia, de que Argentina pidiera penalti por mano de Merino y de que Unai Simón salvará el empate con una mano milagroso tras despeje en propia puerta de Marín Zubimendi, la albiceleste encontró el empate en un corner donde Belmonte remató completamente solo.



Bien pertrechada en los minutos finales, España conservó el empate sin problemas y puede respirar tranquila hasta el sábado, cuando buscará las semifinales en el Miyagi Stadium de Sendai a partir de las 10.00 (hora peninsular española). Se lo perderá por sanción Óscar Gil y siguen siendo dudosos Óscar Mingueza y Dani Ceballos.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ESPAÑA, 1 - ARGENTINA, 1 (0-0, al descanso).



--ALINEACIONES:



ESPAÑA: Unai Simón; Óscar Gil (Vallejo, min.88), Eric García, Pau Torres, Cucurella; Zubimendi, Merino, Pedri (Soler, min.74); Olmo (Bryan Gil, min.85), Asensio y Oyarzabal (Mir, min.74).



ARGENTINA: Ledesma; Herrera, Pérez, Medina, Bravo; Vera (Colombatto, min.55), Belmonte; Urzi (Almada, min.70), Mac Allister (Payero, min.55), Barco (De la Vega, min.46); y Gaich.



--GOL.



1-0, min.66: Merino.



1-1, min.87: Belmonte.



--ÁRBITRO: Ismail Elfath (USA). Amonestó a Óscar Gil (min.82) por parte de España; y a Pérez (min.10), Vera (min.53), Colombatto (min.55), Payero (min.61) y Bravo (min.81) por parte de Argentina.



--ESTADIO: Sapporo Dome.