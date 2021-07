Apple dice que crecimiento se ralentizará tras récord de ventas

(Bloomberg) -- Apple Inc. cayó hasta un 2,9% en las últimas operaciones después de advertir que el crecimiento de las ventas podría estar desacelerándose y los suministros se están reduciendo, lo que frenó el entusiasmo de los inversionistas luego de un tercer trimestre récord.

La compañía dijo en una conferencia telefónica este martes que las limitaciones de suministro afectarán al iPhone y al iPad en el trimestre actual. La reducción de la demanda de servicios también impulsará la desaceleración. Apple se negó a proporcionar pronósticos de ingresos específicos, una práctica que adoptó durante la pandemia.

Las cautelosas observaciones siguieron a un aumento de ventas de 36% en el tercer trimestre, con ingresos por US$81.400 millones que superan la estimación de Wall Street de US$73.800 millones. Sin embargo, los inversionistas se mantienen en una actitud de espera y ve qué pasa. La escasez de piezas y el mosaico de restricciones covid seguirán pesando en el negocio de Apple este año.

La falta de orientación específica de la compañía con sede en Cupertino, California para el cuarto trimestre continuó una tendencia que comenzó cuando apareció el covid-19 por primera vez en 2020. Y Apple no es la única. Muchas empresas han reducido sus perspectivas ante la incertidumbre que genera la pandemia.

Por ahora, el negocio está en auge. El iPhone, el producto principal de Apple, creció alrededor de un 50% a US$39.600 millones en el último trimestre, superando las proyecciones de US$34.600 millones. El tercer trimestre suele ser uno de los períodos más lentos de Apple, con los consumidores esperando el lanzamiento de nuevos teléfonos alrededor de septiembre, pero el iPhone 12 5G parece haber ayudado a la compañía a contrarrestar esa tendencia.

La compañía dijo que aún espera un crecimiento “fuerte” de dos dígitos en el cuarto trimestre.

“Nuestro desempeño operativo récord en el trimestre de junio incluyó nuevos registros de ingresos en cada uno de nuestros segmentos geográficos”, dijo el director financiero, Luca Maestri, en un comunicado. Apple continúa realizando importantes inversiones para respaldar el crecimiento a largo plazo, generó US$21.000 millones de flujo de efectivo operativo y devolvió US$29.000 millones a los accionistas durante el tercer trimestre.

Nota Original:Apple Warns That Growth Will Slow After Record-Setting Sales (1)

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.