América destaca su posición unida sobre el futuro de la producción de alimentos

Un agricultor muestra semillas de trigo. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

San José, 27 jul (EFE).- Los países de América presentaron este martes su posición unida hacia el futuro de la producción de alimentos en un encuentro paralelo a la Precumbre de Sistemas Alimentarios de la ONU que se lleva a cabo en Roma, informó el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).

Ministros de Agricultura y altos funcionarios de 33 países de América y el Caribe se reunieron este martes en la embajada de Brasil en Roma para destacar el rol de garante de la seguridad alimentaria mundial que cumple la región, al presentar su posición conjunta plasmada en un documento de 16 mensajes claves con miras a la Cumbre de Sistemas Alimentarios de septiembre próximo.

"Presentamos este documento que representa la visión de una región productora de alimentos central para el mundo que ha llegado a un consenso y que asume su responsabilidad tanto en la producción agrícola como en la sostenibilidad”, dijo el ministro de Agricultura de Paraguay, Santiago Bertoni.

La ministra brasileña Tereza Cristina puso el énfasis en que la agricultura forma parte de la historia y la cultura de América, continente donde el medio rural tiene un fuerte arraigo.

“Somos el principal productor de alimentos y de servicios ambientales del mundo, por lo que nuestra región debe ser incorporada como parte de la narrativa que se está produciendo en la Cumbre. No se puede sostener que la agricultura es responsable del cambio climático”, aseveró Cristina.

El documento de 16 mensajes destaca el papel fundamental de la agricultura, pone en primer plano a los agricultores como protagonistas centrales de la producción alimentaria y afirma que la actividad agropecuaria es vital para erradicar la pobreza, impulsar el desarrollo rural y proteger el medio ambiente.

Además, subrayan que la transformación de los sistemas alimentarios globales debe ser equilibrada y tomar en cuenta la capacidad de aumentar la producción y variedad de alimentos, sanidad e inocuidad, diversidad y calidad nutricional, así como sostenibilidad ambiental, económica y social.

La región plantea una atención especial para el Caribe, una zona dependiente de las importaciones de alimentos y afectada frecuentemente por desastres naturales y el cambio climático, algo similar que Centroamérica, afectada por la inseguridad alimentaria y los desastres naturales.

El director general del IICA, Manuel Otero, enfatizó este martes en que la posición conjunta de la región pretende asegurar que los productores agrícolas estén debidamente representados en los foros globales de discusión.

“Son momentos desafiantes y los 16 mensajes reflejan el espíritu de unidad de una región que quiere ser protagonista y no testigo de las cosas que van a ocurrir”, anunció Otero, quien reafirmó que la agricultura es un sector estratégico para los países de América.

El evento de este martes contó con la participación de los ministros del sector de Brasil, Argentina, Paraguay, Chile, Guatemala, Honduras, Guyana, Ecuador;, Uruguay, Panamá, Trinidad y Tobago, Barbados y Jamaica, así como de secretarios, subsecretarios y altos funcionarios de otros países del hemisferio.

"Las Américas no son espectadoras de decisiones de otros; el continente contribuye a la solución de problemas tan graves como el cambio climático y la necesidad de producir más alimentos para una población creciente. Aceptamos las decisiones tomadas con evidencia científica, pero no otro tipo de decisiones que vayan en contra de los intereses de la región”, expresó el ministro argentino, Luis Basterra.