Afganistán se convertirá en un "Estado paria" si los talibanes toman el poder, según EEUU

Actualiza con declaraciones de Blinken sobre Afganistán ///Nueva Delhi, 28 Jul 2021 (AFP) - Afganistán se convertiría en un "Estado paria" si los talibanes toman el control, declaró el miércoles el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken, mientras una delegación de alto nivel del grupo insurgente visitaba China. "Un Afganistán que no respetase los derechos de su pueblo, un Afganistán que cometiera atrocidades contra su propio pueblo se convertiría en un Estado paria", dijo Blinken a los periodistas en India, donde se encuentra para su primera visita oficial. En China, los dirigentes talibanes aseguraron por su parte a Pekín que el grupo no permitirá que Afganistán sea utilizado como base para conspirar contra otro país. Una delegación que incluye al cofundador de los talibanes, el mulá Abdul Ghani Baradar, se encuentra en China para entablar conversaciones, mientras los insurgentes continúan su ofensiva en Afganistán, incluidas las zonas de la frontera común con China. Esta frontera solo tiene 76 kilómetros y se encuentra a una gran altitud, sin un paso de carretera, pero Pekín teme que Afganistán pueda ser utilizado como refugio para los separatistas uigures de Xinjiang. El portavoz talibán Mohammad Naeem dijo a la AFP que esas preocupaciones eran infundadas. "El Emirato Islámico aseguró a China que el suelo de Afganistán no sería utilizado contra la seguridad de ningún país", afirmó . "Ellos [China] prometieron no interferir en los asuntos de Afganistán, sino ayudar a resolver los problemas y traer la paz", aseguró.Pekín confirmó el sentido de las conversaciones, dirigidas por parte china por el ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi. - "Invasión sin precedentes" - En Kabul, el presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, instó a la comunidad internacional a "revisar la narrativa de la voluntad de los talibanes y sus partidarios sobre la adopción de una solución política". "En términos de escala, alcance y tiempo, nos enfrentamos a una invasión que no tiene precedentes en los últimos 30 años", advirtió en un discurso el miércoles. "No son los talibanes del siglo XX (...) sino la manifestación del nexo entre las redes terroristas transnacionales y las organizaciones criminales transnacionales", añadió. En Nueva Delhi, Blinken advirtió a los talibanes que tendrían que cambiar si querían ser aceptados a nivel mundial. "Los talibanes dicen que buscan el reconocimiento internacional, que quieren el apoyo internacional para Afganistán. Es de suponer que quieren que sus líderes puedan viajar libremente por el mundo, que se levanten las sanciones", afirmó. Pero "tomar el país por la fuerza y abusar de los derechos de su pueblo no es el camino para lograr esos objetivos", aseguró.Los analistas creen que China, cuya posición en política exterior es la no injerencia en los asuntos de otros países, está preocupada por religiosidad de los talibanes dada su proximidad a la provincia de Xinjiang, de mayoría musulmana. La reunión del miércoles en Pekín da legitimidad a un grupo insurgente que ansía el reconocimiento internacional para acompañar su avance militar."Wang Yi señaló que los talibanes afganos son una fuerza militar y política crucial en Afganistán", dijo a la prensa en Pekín el portavoz del ministerio de Exteriores, Zhao Lijian. "China se ha adherido en todo momento a la no injerencia en los asuntos internos de Afganistán (...) Afganistán pertenece al pueblo afgano", dijo, en contraste con el "fracaso de la política estadounidense hacia Afganistán". - Avances importantes - Los talibanes intensificaron su actividad diplomática en los últimos meses para buscar el reconocimiento mundial si vuelven al poder, como esperan. Desde mayo, cuando las fuerzas extranjeras lideradas por Estados Unidos comenzaron la última etapa de la retirada que debe completarse el mes que viene, lograron importantes avances en el terreno. Pekín acogió a una delegación talibán en 2019, pero antes ya existían vínculos no oficiales, a través de Pakistán. "Es importante tener en cuenta (...) que cuando otros países abren sus puertas y se comprometen con los talibanes, esto socava la legitimidad del gobierno afgano y presenta a los talibanes casi como un gobierno en espera", dijo a la AFP Nishank Motwani, un experto en Afganistán que trabaja en Australia .La ofensiva de los talibanes les llevó hasta ahora a capturar decenas de distritos y pasos fronterizos y a rodear varias capitales de provincia. bur-jds/apj/fox/mtp/pc/mb -------------------------------------------------------------