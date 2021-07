2-1. Con un doblete, Percy Liza le da la Copa Bicentenario a Sporting Cristal

En la imagen, un registro de otra celebración de los jugadores del Sporting Cristal. EFE/Ernesto Arias/Archivo

Lima, 27 jul (EFE).- Con un doblete en el segundo tiempo, el joven delantero Percy Liza llevó este martes al Sporting Cristal a proclamarse campeón de la Copa Bicentenario, con un triunfo en la final por 2-1 sobre Carlos Mannucci.

Con apenas 21 años, Liza fue la estrella de la final de la Copa al anotar los dos tantos de Cristal tras ingresar a la cancha en el segundo tiempo de final que comenzó dos horas tarde por problemas en la iluminación del estadio.

El segundo tanto fue un golazo que enfrió las ambiciones de Mannucci, que había igualado el encuentro dos minutos antes con un penalti ejecutado por el uruguayo Felipe Rodríguez.

Así, el equipo celeste, vigente campeón de la liga peruana, se adjudicó el primer título en juego de la temporada en Perú y continúa su pletórica campaña donde solo ha cedido una derrota en los torneos locales.

Durante el primer tiempo, Cristal tuvo el dominio del juego pero no pudo traducirlo en ocasiones de gol hasta que Liza entró a la cancha tras el descanso y le dio al conjunto dirigido por Roberto Mosquera la pegada que le faltaba dentro del área.

El primer tanto llegó a los 13 minutos del segundo tiempo, en un centro de Alejandro Hohberg al segundo palo que Irven Ávila cabeceó al centro del área para que Liza empujase el balón a la red con otro suave testarazo, ante una salida en falso del arquero de Mannucci.

El equipo carlista apenas había pisado el área rival, pero una internada del uruguayo Felipe Rodríguez acabó en un penalti que él mismo atacante se encargó de transformar en gol para ratificarse como uno de los jugadores más en forma de la liga peruana.

Poco le duró la alegría al conjunto de Trujillo, pues a los dos minutos llegó el segundo gol de Liza, con otro remate en el corazón del área, pero esta vez un cañonazo con el pie derecho que entró al arco por la escuadra.

Liza dedicó sus goles a Jorge Soto, una de las leyendas de Sporting Cristal que forma parte del comando técnico a cargo de Mosquera "Confía mucho en mí. Cree que soy capaz de hacer todo lo que he venido haciendo poco a poco", comentó el delantero centro al término del encuentro.

Con este título, Sporting Cristal logró un cupo directo para la próxima Copa Sudamericana, aunque lo más probable es que el equipo celeste se clasifique a la final de la temporada para la Copa Libertadores, por lo que esa plaza quedará para el octavo clasificado de la tabla acumulada.

Segunda vez que se disputa la Copa Bicentenario tras su primera edición ganada en 2019 por Atlético Grau, mientras que el año pasado no se disputó a causa de la pandemia de covid-19.

- Ficha técnica:

2 - Sporting Cristal: Alejandro Duarte; Jhilmar Lora, Gianfranco Chávez, Omar Merlo, Johan Madrid; Jesús Castillo, Horacio Calcaterra (m.73, Alejandro González), Christofer Gonzáles; Alejandro Hohberg (m.70, Martín Távara), Jhon Marchán (m.46, Percy Liza) e Irven Ávila (m.74, Joao Grimaldo). Entrenador: Roberto Mosquera.

1 - Carlos Mannucci: Manuel Heredia; Eduardo Rabanal (m.73, Kleiber Palomino), Gonzalo Godoy, Horacio Benincasa, Rafael Lutiger; Javier Núñez (m.87, Osnar Noronha), Jesús Barco (m.73, David Dioses), Jean Pierre Fuentes; Felipe Rodríguez, Relly Fernández y Mauro Guevgeozián (m.73, José Carlos Fernández). Entrenador: Pablo Peirano.

Goles: 1-0, m.58: Percy Liza. 1-1, m.66: Felipe Rodríguez. 2-1, m.68: Percy Liza.

Árbitro: Edwin Ordóñez amonestó a Calcaterra, Fernández, Benincasa, Rabanal, Távara, Fuentes y González.

Incidencias: final de la Copa Bicentenario, disputada en el estadio Alejandro Villanueva, de Lima, sin público por las restricciones de la pandemia del covid-19, y con dos horas de retraso sobre la hora programada por problemas con la iluminación.