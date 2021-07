14-13. España se atasca

El seleccionador español Miki Oca (d) da instrucciones a sus jugadoras. EFE/ José Méndez

Tokio, 28 jul (EFE).- La selección femenina de waterpolo encajó la primera derrota en Tokio 2020 al caer ante la de Países Bajos por 14-13 en un encuentro en el que le faltó la claridad de otros partidos ante un rival directo, en defensa y en ataque.

Las neerlandesas se tomaron la revancha del partido del Mundial de Gwangju 2019, en el que ganaron las pupilas de Miki Oca por 12-8, con un buen planteamiento atrás, con un bloque muy cerrado, y un acierto muy superior al español en las superioridades (8/11 por 4/9).

Aún así España tuvo en los últimos segundos su opción de salvar al menos un empate, pero el disparo de la jovencísima Elena Ruiz, que había estado magnífica con tres tantos, fue bloqueado y Países Bajos obtuvo un triunfo que necesitaba tras caer en su estreno ante Australia.

España, que había ganado a Sudáfrica y Canadá, sigue no obstante en predisposición de terminar en cabeza del grupo A del torneo femenino de waterpolo o en la segunda plaza, puesto que es conocedora que el partido que marcará la actuación será el de cuartos de final.

Las jugadoras de Miki Oca supieron frenar el buen arranque de las neerlandesas y pese a que empezaron a acusar falta de acierto en las superioridades encontraron en los lanzamientos de Anni Espar, Roser Tarragó y Bea Ortiz el camino para acabar el primer parcial en ventaja (2-3).

A partir de ahí el choque se convirtió en un duelo de rachas. Países Bajos enlazó un parcial de 3-0 para situarse con 5-3 a favor. España respondió de la misma forma entre este segundo set y el inicio del tercero (5-6) con un doblete de Anni Espar, la más atinada, y un tanto de poderío de Paula Leiton.

Y de nuevo, con Maud Megens como protagonista, las neerlandesas escalaron hasta el 8-6. Para no ser menos respondió en plena locura y cierto desconcierto España con dos tantos de Elena Ruiz y otro de Pili Peña aprovechando, ahora sí, las superioridades.

Lejos de saber pararse atrás y de afianzarse a través de la defensa, la selección española siguió sin contener a sus oponentes. Tres dianas seguidas de Simone van de Kraats , la última de penalti, coloraron a Países Bajos muy cerca de la victoria (11-9).

España no había dicho su última palabra y pasó, con el cuarto tanto de Anni Espar y el primero de Judith Forcá, a empatar a doce a 2.41 del final y a soñar con un triunfo que se antojaba más que importante para el devenir del grupo.

En cambio, Países Bajos movió muy bien sus peones, rentabilizó las exclusiones de España y con goles de Van de Kraats y de Sabrina van der Sloot, acabó sellando la derrota de España, porque en el último ataque, con Judith Forca como portera-delantera, no supo mover el balón con precisión y el remate de Elena Ruiz fue bloqueado.

España se enfrentará el viernes a Australia (12.50) en el otro gran partido del grupo para las de Miki Oca, al que acude con la obligación de ganar para acabar buscando un mejor cruce.

- Ficha técnica:

14 - Países Bajos: Willemsz, Van der Sloot (1), Joustra (1), Keuning, Koolhaas (1), Van de Kraats (6, 1p) y Sleeking -equipo inicial-, Megens (4), Genee, Wolves, Stomphorst y Sevenich (1).

13 - España: Laura Ester, Anna Espar (4), Bea Ortiz (1), Clara Espar, Pili Peña (1), Tarragó (1), Leiton (2) -equipo inicial-, Bach, Irene González, Maica García, Judith Forca (1) y Elena Ruiz (3).

Parciales: 2-3, 3-2, 3-2 y 6-6

Árbitros: Sebastien Dervieux (FRA) y Michael Goldenberg (USA). Excluyeron en tres ocasiones a Bea Ortiz

Incidencias: Partido del grupo A del torneo femenino de waterpolo disputado en el Centro Acuático Tatsumi.