Venezuela acusa a Acnur de utilizar a deportista para afectar imagen del país

En la imagen, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza. EFE/Bernardo Suárez/Archivo

Caracas, 27 jul (EFE).- El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, acusó este martes al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) de "utilizar ideológicamente", en contra del país caribeño, al deportista venezolano Eldric Sella, quien no puede regresar a Trinidad y Tobago después de participar en condición de refugiado en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Según denunció su padre, Edward Sella, al canal en línea VPI, Acnur se encuentra "buscando un país que reciba" a su hijo, debido a que Trinidad y Tobago, donde reside desde 2018, se niega a otorgarle una visa debido a que se le venció el pasaporte.

"El Gobierno de Trinidad y Tobago dice que no tiene un documento válido para otorgarle la visa porque el documento no es válido", dijo Sella padre.

Sobre el caso, el canciller venezolano indicó que el deportista "no es refugiado" y que "nadie lo persigue", sino un migrante.

"Puede volver a casa cuando quiera. Migró a Trinidad y no le podía ser otorgado un estatus para el que no aplica. Acnur lo utilizó ideológicamente contra Venezuela", dijo Arreaza que también acusó a la oficina de la Organización de Naciones Unidas (ONU) de actuar por intereses políticos y "sin rigor".

Sella, de 24 años, es uno de los 29 atletas refugiados que participan en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El boxeador cayó el lunes frente al dominicano Euri Cedeño en el primer asalto en el peso mediano.

El venezolano llegó a Japón gracias a las gestiones de Acnur, el Comité Olímpico Internacional y el otorgamiento de una visa americana.