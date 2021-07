Temor de éxodo de inversores extranjeros sacude mercados chinos

(Bloomberg) -- La venta masiva de acciones chinas se extendió a los mercados de bonos y divisas el martes en medio de rumores de que los fondos estadounidenses se están deshaciendo de activos de China y Hong Kong.

La especulación de que Estados Unidos podría restringir las inversiones en China y Hong Kong desencadenó una ola de ventas en las negociaciones de final de la tarde en Asia, lo que aceleró nuevamente las ventas. El índice Hang Seng Tech, un indicador de empresas chinas que cotizan en Hong Kong, se desplomó hasta un 10% a la vez que el yuan cayó a su nivel más débil desde abril frente al dólar. Los bonos chinos también se hundieron.

La inestabilidad resalta la fragilidad de la confianza de los inversionista tras meses de sobresaltos regulatorios. Los operadores temen que la más reciente restricción contra los sectores de educación, entrega de alimentos y finca raíz pueda expandirse a otras industrias como la atención médica, a medida que China busca fortalecer su control sobre las grandes empresas de tecnología y reducir la desigualdad de riqueza.

“El hecho de que las caídas de las acciones chinas hayan impactado al yuan indica que las preocupaciones sobre el riesgo regulatorio en China podrían haber empeorado”, dijo Terence Wu, estratega de divisas de Oversea-Chinese Banking Corp. en Singapur.

Los inversionistas en algunos de los sectores más vibrantes de China, como la tecnología y la educación, están bajo la presión del Gobierno de Pekín, el cual busca controlar las empresas privadas bajo el argumento de que exacerban la desigualdad, aumentan el riesgo financiero y desafían a las autoridades. La aparente aceptación de las pérdidas de corto plazo para los accionistas en aras de objetivos socialistas a largo plazo de China es un balde de agua fría para los inversionistas.

“La principal preocupación ahora es si los reguladores tomarán más medidas y expandirán las restricciones a otros sectores”, dijo Daniel So, estratega de CMB International Securities Ltd. “Las cuestiones regulatorias serán la principal preocupación para el mercado en el segundo semestre”.

Las acciones de tecnología y educación retrocedieron una vez más el martes mientras que las acciones del sector inmobiliario también cayeron. Tencent Holdings Ltd. se desplomó un 9%, la mayor caída en aproximadamente una década. La rama de música de la compañía renunció a derechos exclusivos de transmisión y fue multada. Su plataforma de red social WeChat suspendió la inscripción de nuevos usuarios durante la “actualización técnica de seguridad”, de acuerdo con las leyes y regulaciones pertinentes. Meituan bajó hasta un 18%, su mayor caída hasta la fecha, a medida que inversionistas digieren las nuevas normas para plataformas de comida en línea.

