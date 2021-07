Reynoso se niega a poner pretextos por la derrota ante Mazatlán

En la imagen, el peruano Juan Reynoso, entrenador del Cruz Azul. EFE/Carlos Ramírez/Archivo

México, 26 jul (EFE).- El peruano Juan Reynoso, entrenador del Cruz Azul del fútbol mexicano, afirmó este lunes que su equipo estaba obligado a ganar a pesar de las ausencias que tuvo en la derrota por 0-2 ante Mazatlán FC.

"Acá se necesita ganar siempre. Sería sencillo escudarnos en las bajas, pero estamos en Cruz Azul, obligados a tener un mejor rendimiento sin importar los que jueguen", dijo el técnico al final del partido de la jornada uno del Apertura 2021.

En el duelo, Cruz Azul se mostró dominante, pero le faltó profundidad ofensiva; sobre el final del primer lapso Mazatlán hizo el 0-1 por conducto del chileno Nicolás Díaz. En el segundo tiempo Bryan Colula marcó el 0-2.

Reynoso reiteró que no sirve lamentarse por los jugadores con los que no pudo contar.

"Hoy debemos resolver el presente con lo que tenemos sin fijarnos en los que nos faltan. Obviamente complica tener tantas bajas porque son jugadores importantes y te restan en la situación de variantes", explicó.

Las ocho ausencias de Cruz Azul para el duelo ante Mazatlán fueron las del uruguayo Jonathan Rodríguez y el peruano Yoshimar Yotún, ambos con permiso especial vacacional por su participación en la pasada Copa América con sus respectivas selecciones; Luis Romo, Roberto Alvarado y Sebastián Jurado, quienes participan en los Juegos Olímpicos con la selección mexicana; y Orbelín Pineda, con la selección mayor en la Copa Oro en Estados Unidos.

También están los lesionados Adrián Aldrete, quien se recupera de una operación, y José de Jesús Corona, guardameta titular de La Maquina, quien será baja durante ocho semanas por la fractura que sufrió en un dedo de la mano derecha.

Juan Reynoso subrayó que la derrota pasó más por la falta de intensidad que mostraron sus dirigidos que por las bajas.

"No tuvimos chispa ni la intensidad a la que estamos acostumbrados. El mensaje que nos llevamos es claro, que cuando dejamos de hacer lo que sabemos vamos a tener más noches como la de hoy, pero depende de nosotros revertir la situación".

En la jornada dos del Apertura 2021, Cruz Azul, monarca del fútbol mexicano, visitará al Santos el próximo domingo.