Preguntas inteligentes: cómo manejar una conversación con los jefes

Cuando una empleada o un empleado tiene la oportunidad de mantener una conversación personal con un superior, debería aprovecharla, sobre todo teniendo en cuenta que, por lo general, los jefes no están a cargo de una única persona, sino de equipos. Tener un intercambio algo más personal y directo con un jefe o una jefa puede ser una buena oportunidad para recibir comentarios sobre el trabajo que uno realiza y el papel que desempeña. ¿Pero cómo lograrlo? La coach Stefanie Saas explica en un posteo de la plataforma Xing cuáles son las preguntas que se prestan para ese tipo de encuentros. Si uno está muy seguro de sí mismo y de que quiere hacer carrera, la experta recomienda no estarse con vueltas. "Mi objetivo es ascender. ¿Estoy en el camino correcto para lograrlo?", podría ser una opción, ya que manifiesta claramente los deseos y las metas que uno tiene y los comunica de un modo transparente a sus superiores. Solo quien le deja en claro a sus superiores que aspira a un puesto más alto puede obtener algún tipo de feedback sobre los pasos a dar para lograrlo. Otra pregunta útil es: "¿Podría decirme en qué soy particularmente bueno?" o "¿Puede decirme en qué puedo mejorar?". De ese modo, los empleados se enteran de algunos fuertes que tienen y que tal vez no habían percibido como tales. Por otro lado, el o la jefa suele ver con cierta perspectiva el rendimiento de cada empleado, con lo cual si alguien se lo consulta, también podrá saber qué puntos debería reforzar o mejorar para lograr lo que se propone. dpa