Portaltic.-Nothing presenta Ear 1, sus primeros auriculares inalámbricos transparentes con 25 horas de autonomía

MADRID, 27 (Portaltic/EP)



Nothing ha presentado este martes su primer producto, los auriculares inalámbricos Ear 1, que apuestan por materiales transparentes, sonido de calidad y una batería de larga duración para distinguirse de las propuestas ya disponibles en el mercado.



El CEO y fundador de Nothing, Carl Pei, ha presentado los auriculares Ear 1, con los que la compañía busca devolver el entusiasmo por la tecnología a los usuarios. La idea nace de la situación actual del mercado de de los auriculares inalámbricos, que cada vez cuando con más modelos de distintas marcas, pero que todos parecen iguales.



La apuesta de Nothing es un diseño basado en transparencias, tanto en los auriculares (buds) como en la caja de carga. La compañía ha destacado la ergonomía, ya que encajan de forma cómoda en la oreja, y la ligereza, ya que pesan 4,7 gramos.



Para ofrecer una experiencia de audio satisfactoria, Nothing ha incorporado drivers dinámicos de 11,6 mm y emplea un algoritmo propio que trabaja junto con micrófonos de alta definición para ofrecer un sonido claro. Ear 1 también cuentan con tecnología de cancelación activa de ruido, que el usuario puede optimizar según el ambiente en el que se encuentra mediante los dos modos disponibles.



La batería es otro de los puntos destacados de Ear 1, ya que ofrece una autonomía total de hasta 25 horas con la carga de la caja, 4,5 horas cada auricular. Con solo 10 minutos de carga, los auriculares permiten tener 1,2 horas de reproducción y la caja, 7,5 horas.



Ear 1 cuentan con la certificación IPX4 de resistencia al sudor y las salpicaduras, y tienen un precio de 99 euros.