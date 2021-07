Paula Badosa derrota a Nadia Podoroska y se mete en cuartos de Tokio-2020

La española Paula Badosa (N.29) se clasificó para cuartos de final del torneo olímpico de tenis tras imponerse a la argentina Nadia Podoroska (N.38) por 6-2 y 6-3, este martes en Tokio.

Badosa peleará por meterse en semifinales y pelear por las medallas contra la checa Marketa Vondrousova (N.42), que dio la sorpresa al eliminar a Naomi Osaka, segunda jugadora del mundo e ídolo local.

La española comenzó muy efectiva con su servicio, mientras que a Podoroska le costaba mucho más mantener el suyo.

Tras apuntarse a duras penas el juego en sus dos primeros servicios, la argentina perdió los dos siguientes, permitiendo a Badosa ganar el primer set en 40 minutos.

Eso dio alas a la española, que en el segundo set volvió a quebrar los dos primeros servicios de Podoroska, a la que sólo dejó hacer dos puntos en sus tres primeros servicios, colocándose con un claro 5-0.

Podoroska no se rindió, logrando romper una racha de cuatro breaks consecutivos en contra y quebrando el saque de Badosa por primera vez en el 7º juego, en el que la española desaprovechó cinco bolas de partido.

- Nervios de Podoroska -

Estiró un poco el partido, pero la ventaja era demasiado grande para la española, que no falló en cerrar el partido con su saque.

Tras el partido, Podoroska se mostró "no solo triste por la derrota, sino por lo que pude poner en la cancha, fue mucho menos de lo que venía jugando y de lo que yo esperaba".

"Estuve muy errática y perdí muchos puntos con mi saque", analizó la argentina. En cambio, "ella tiene un gran servicio y no encontré la manera de devolver y de generarle un poco de presión".

Podoroska admitió que no pudo superar los nervios de jugar unos octavos de final de unos Juegos: "En los dos partidos previos entre también un poco nerviosa pero con el correr de los puntos me fui soltándome y agarrar ritmo (...) pero hoy al inicio no se dio ese intercambio y no me pude sacar esos nervios de encima".

A la argentina le queda aún una chance de medalla en Tokio, en el dobles mixto jugando con Horacio Ceballos, que debutarán contra los australianos John Peers y Ashleigh Barty, la número 1 mundial en el circuito femenino.

"Será mi primera experiencia en el mixto. Con Horacio tenemos muy buena onda y hemos entrenado un poco, así que esperamos poder hacerlo bien", concluyó.

