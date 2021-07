Nuevo primer ministro libanés apela a la unidad para formar gobierno pronto

EFE/EPA/WAEL HAMZEH/Archivo

Beirut, 27 jul (EFE).- El nuevo primer ministro designado del Líbano, Najib Mikati, apeló hoy a la unidad para la pronta formación de un gobierno que sea capaz de tomar medidas para atajar la severa crisis que sufre el país árabe, con un Ejecutivo interino desde hace casi un año que no puede implementar las necesarias reformas económicas.

Mikati, nombrado ayer, lunes, primer ministro con el apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios, mantuvo hoy una serie de consultas no vinculantes con las distintas fuerzas del Hemiciclo, que coincidieron en la urgencia de formar el nuevo Gobierno, pero reafirmaron sus diferencias sobre el futuro gabinete.

El político, un moderado prosirio que ya fue jefe de Gobierno en dos ocasiones, se mostró optimista sobre su formación "lo antes posible", tal y como afirmó en una rueda de prensa posterior a la ronda de consultas, en la que aseveró que la principal tarea de su gabinete será que los libaneses tengan "una vida digna".

LA URGENCIA DE FORMAR GOBIERNO

En esa rueda de prensa, Mikati no dio pistas sobre el apoyo que su gabinete tendría entre los parlamentarios, pero sí dijo que en el Legislativo hay "unanimidad" respecto a "la necesidad de urgir el proceso de formación del nuevo gobierno".

El Líbano tiene un Ejecutivo en funciones desde que el primer ministro Hasan Diab dimitió tras la explosión en el puerto de Beirut que devastó amplias partes de la ciudad, el 4 de agosto de 2020.

Para Mikati, la prioridad es "recuperar el papel del Estado, que está ausente desde mucho tiempo", y garantizar las necesidades básicas a los ciudadanos "sobre todo en estas circunstancias difíciles" en las que escasean bienes básicos.

"Los derechos elementales son prioritarios, los pide el ciudadano: una vida digna, tener electricidad y combustible, medicina y pan. Esto es lo que buscamos conseguir si se forma el gobierno, si Dios quiere", dijo Mikati.

El Líbano está sumido en una de las peores crisis a nivel mundial desde mediados del siglo XIX, según el Banco Mundial, con una severa crisis de abastecimiento de productos básicos y suministro eléctrico, mientras que el precio de la moneda local se desploma ante el dólar en el mercado paralelo.

La formación de un Ejecutivo es la condición indispensable que han exigido organismos internacionales y algunos países como Francia para que el país mediterráneo tenga acceso a fondos y ayudas del exterior.

OPTIMISMO Y DISCREPANCIAS

El optimismo del nuevo primer ministro designado deriva de que varias formaciones suníes y chiíes le trasladaron su apoyo e incluso renunciaron a tener representación en su gabinete para facilitar la formación. Aún así, otros partidos cristianos reiteraron su oposición.

En Líbano rige un complejo sistema de reparto de poder entre religiones por el cual el jefe del Estado debe ser cristiano maronita, el primer ministro, suní, y el presidente de la Cámara, chií.

De momento, la Corriente de Futuro, del primer ministro dimisionario Saad Hariri y una de las fuerzas políticas más destacadas, respaldó hoy a Mikati y no pidió ninguna cartera en un gabinete que tiene que ser de "expertos", según el legislador Samir Jisr.

El propio Hariri reiteró en una rueda de prensa su intención de facilitar la formación de un nuevo gobierno: "Yo me hice cargo junto con el bloque Corriente de Futuro de asegurar las condiciones para que el primer ministro designado Najib Mikati tenga éxito".

Hariri renunció al encargo de formar gobierno hace diez días, por falta de consenso político sobre la lista de ministros y después de varios intentos fallidos.

Todavía existen discrepancias, pero todas las fuerzas llamaron hoy a acelerar el proceso para evitar un mayor deterioro de la situación socioeconómica, en su punto más bajo desde el comienzo de la crisis a finales de 2019.

Mikati acudió hoy de nuevo al palacio presidencial de Baabda, donde ayer recibió el encargo de formar gobierno, y se reunió con el jefe de Estado, Michel Aoun, con quien está en "en concordancia en gran medida" respecto al nuevo Ejecutivo, según un breve comunicado de la Presidencia.