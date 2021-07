Natalia Oreiro, Gustavo Bassani y Mercedes Morán se unen a la serie "Iosi"

Madrid, 26 jul (EFE).- Natalia Oreiro, Gustavo Bassani y Mercedes Morán se han unido a la serie "Iosi, el espía arrepentido", un thriller creado por Daniel Burman que cuenta la historia real de un agente de inteligencia argentino que busca a los responsables de dos ataques terroristas.

Una serie que cuenta con Alejandro Awada, Carla Quevedo, Minerva Casero, Marco Antonio Caponi, Daniel Kuzniecka, Matías Mayer, Juan Leyrado, Damian Dreizik , Carlos Belloso, Roly Serrano y César Troncoso.

Producida por Oficina Burman (The Mediapro Studio) para Amazon, la serie tendrá ocho episodios de una hora de duración cada uno, según un comunicado de los productores.

Sebastián Borensztein ("La odisea de los giles") es el guionista principal en un equipo del que también forman parte Daniel Burman, Andrés Gelós, Natacha Caravia y Sergio Dubcovsky.

Una serie basada en el libro "Iosi, el espía arrepentido", de Horacio Lutzky y Miriam Lewin, sobre la historia de un infiltrado que reveló información vital a quienes causaron los ataques con coches bomba contra la mutua judía AMIA en Buenos Aires en 1994, con 85 muertos.

"'Iosi, el espía arrepentido' no sólo es la historia más extraordinaria que he tenido en mis manos, sino que, en cuanto la leí, sentí que debía ser contada", ha señalada Daniel Burman, que ha destacado que es un "viaje fascinante por los secretos del mundo del espionaje".