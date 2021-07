Moderna informa retrasos de socios de fabricación extranjeros

(Bloomberg) -- Moderna Inc. dijo que sus fabricantes de vacunas contra el covid-19 fuera de Estados Unidos están “enfrentando retrasos” debido a problemas de pruebas de laboratorio que ocurrieron en los últimos días.

Si bien el problema ya está resuelto, ha retrasado el envío de la vacuna de Moderna a los mercados fuera de EE.UU., dijo una portavoz de la compañía en un correo electrónico.

El problema provocará ajustes a corto plazo en la entrega de vacunas fuera de EE.UU., agregó la compañía en el correo electrónico.

Moderna actualmente está enviando la vacuna a medida que la fabrica, lo que significa que no tiene existencias adicionales en almacenamiento para mitigar este tipo de interrupciones en el suministro, dijo la portavoz Colleen Hussey.

“Seguiremos en estrecho contacto con los Gobiernos, reconociendo la importancia de la planificación de la entrega para el despliegue de los programas de vacunación”, dijo Moderna en el comunicado. “Moderna y sus socios de fabricación están trabajando juntos para minimizar este déficit en todas las naciones afectadas”.

Moderna no especificó dónde ocurrieron los problemas. Sus socios fuera de EE.UU. incluyen a Lonza Group AG, que produce la sustancia química de la vacuna, y Laboratorios Farmacéuticos Rovi SA en España, que llena los viales de las vacunas.

