Ministro colombiano dice que la reforma fiscal busca reducir los niveles de pobreza

En la imagen, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

Bogotá, 27 jul (EFE).- La reforma fiscal del Gobierno colombiano busca disminuir la pobreza y la desigualdad a niveles incluso menores a los que existían antes de la pandemia, afirmó este martes el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, al presentar el proyecto a las comisiones económicas del Congreso donde será debatido.

El ministro explicó que con esa medida, llamada proyecto de "inversión social", se busca llegar a entre 12 y 15 millones de colombianos más que se beneficiarán de programas sociales del Gobierno y de esa forma ampliar al 50 % la población del país que recibe ayudas ante las dificultades económicas agravadas por la pandemia.

Con la nueva reforma fiscal el Gobierno espera recaudar 15,2 billones de pesos (unos 3.865 millones de dólares) para garantizar la estabilidad de las finanzas públicas y la reactivación de la economía, gravemente golpeada por la pandemia del coronavirus.

A raíz de la pandemia, la pobreza monetaria en Colombia subió el año pasado 6,8 puntos con respecto a 2019 y se situó en 42,5 %, lo que significa que el número de pobres del país aumentó en 3,6 millones de personas al pasar de 17,4 a 21 millones, según el Departamento Administrativo de Estadística Nacional (DANE).

Esta propuesta llega luego de que el anterior proyecto de reforma tributaria desatara multitudinarias protestas que comenzaron el pasado 28 de abril y se prolongaron por dos meses, periodo que coincidió con el momento más crítico de la pandemia.

Con esa propuesta el Gobierno esperaba recaudar 25 billones de pesos (unos 6.358 millones de dólares) con iniciativas impopulares como la ampliación de la base tributaria o el progresivo aumento del impuesto a la renta a quienes ganan menos.

El estallido de una crisis social sin precedentes en la historia reciente del país obligó al presidente Iván Duque a retirar la iniciativa, que no alcanzó a ser debatida en el Congreso, y a ordenar la creación de este nuevo documento a partir del consenso entre partidos políticos, organizaciones civiles, la academia y el sector privado.

REACTIVACIÓN ECONÓMICA

El ministro Restrepo afirmó hoy que la pandemia ha provocado la crisis más fuerte de la historia reciente del país, por lo cual aseguró que el proyecto de "inversión social" busca reducir la pobreza, impulsar el crecimiento económico y crear empleos.

"Lograr esa reactivación requiere mensajes claros: primero de estabilidad social y segundo de estabilidad fiscal, sin la una y sin la otra no hay crecimiento económico y no es posible que este sea significativo", afirmó el alto funcionario.

Agregó que Colombia puede tener un crecimiento importante porque "la estabilidad social genera tranquilidad" y la iniciativa gubernamental "tiene como punto de partida una respuesta al desafío social, económico y fiscal".

Igualmente insistió en que la reforma tributaria no afectará a la clase media sino que buscará la solidaridad del sector empresarial al desmontar beneficios tributarios.

"Naturalmente estoy con toda la disposición de poder contribuir a que este debate sea el mejor en beneficio del país, para que con sentido de grandeza contribuyamos a lo que Colombia necesita", manifestó el ministro a los congresistas.