María Teresa Campos se enfada con la prensa: "Hasta luego"

22-10-2020



MADRID, 27 (CHANCE)



La reciente vuelta de María Teresa Campos de su querido Málaga ha hecho desatar todas las alarmas de cuál es su estado de salud, algo que sus hijas han querido explicar asegurando que su madre se encuentra bien y que el motivo de su regreso no es nada preocupante.



María Teresa Campos ha mostrado su peor cara con la prensa cuando le hemos preguntado por la vuelta tan inesperada de Málaga y ha contestado con ese tono que se gasta cuando tiene que hacer frente a cuestiones que no quiere tratar: "Uno se viene de los sitios cuando le apetece, hasta luego".



La periodista nos ha mostrado su lado más antipático cuando los medios de comunicación le han preguntado por Olga Moreno: "Hasta luego". Sin ni si quiera dejar a los profesionales de la comunicación ejercer su trabajo, la que fuera presentadora de televisión cortaba tajantemente todas las preguntas con ese despido enfurecido.



Y es que parece que a las Campos no le han sentado nada bien que Olga Moreno se proclamase como ganadora de 'Supervivientes 2021' y no precisamente por juzgarla como concursante, sino porque el trasfondo de esa votación va mucho más allá, el apoyo de las personas que la creen ante el testimonio de Rocío Carrasco.