López Obrador califica de "inhumano" y "medieval" el bloqueo de EEUU a Cuba

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante una rueda de prensa hoy, en Palacio Nacional, de la Ciudad de México. EFE/Mario Guzmán

Ciudad de México, 27 jul (EFE).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, calificó hoy de “medieval” e “inhumano” el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, al argumentar que la crisis que padece la isla se debe a esta política.

“Hay una situación delicada en Cuba porque ellos están padeciendo de un bloqueo, algo que yo considero inhumano porque es una medida extrema, es como una acción medieval, es muestra de un gran atraso en política exterior", declaró el presidente mexicano en su rueda de prensa matutina.

El mandatario reafirmó su postura en contra del embargo, como ya había manifestado un día después de las inéditas protestas en la isla contra el gobierno del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, el 11 de julio.

Aunque afirmó que "son muy buenas las relaciones con Estados Unidos", reiteró el llamamiento que hizo este lunes al presidente estadounidense, Joe Biden, para reconsiderar el embargo.

“Yo estoy seguro de que el Gobierno de Estados Unidos va a dar una respuesta positiva porque no es conveniente una política de este tipo, podemos tener diferencias, pero no se le puede poner a un pueblo el hambre, la enfermedad”, manifestó.

Cuestionado por presuntas represalias de Washington, López Obrador descartó sanciones.

“No, porque nosotros somos un país independiente, libre, soberano y estamos actuando de esa manera”, aseveró.

Cuba padece la movilización social más grande de este siglo en medio de una crisis sanitaria y económica agravada por la covid-19.

Desde el estallido de las protestas, la postura de López Obrador ha sido pedir el fin del embargo y respaldar al presidente Díaz-Canel.

“Sí hay comunicación y recibí una carta de él explicándome la situación difícil por el bloqueo", reveló este martes.

El Gobierno mexicano ha enviado embarcaciones con alimentos, insumos médicos y oxígeno a la isla.

Aunque no precisó cuántos lotes ha enviado en total, López Obrador informó de que hoy saldría un barco y mañana, miércoles, otro más.

El bloqueo "no tiene nada que ver con la fraternidad que debe haber entre los pueblos del mundo, por ese bloqueo se les dificulta comprar alimentos, víveres, oxígeno”, dijo el presidente mexicano, quien recordó que en la última votación de las Naciones Unidas 184 países estuvieron a favor de terminar con el embargo.

El pasado día 24, durante su discurso ante la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), López Obrador pidió declarar a Cuba "patrimonio de la humanidad" por "resistir" frente a Estados Unidos.