LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 11:30 AM

Martes 27 de julio de 2021

---------------------------------—

PRIMERA PLANA

---------------------------------—

MUN-ECO FMI-ECONOMIA MUNDIAL

WASHINGTON - El Fondo Monetario Internacional mejora sus cálculos sobre crecimiento económico para los países ricos del mundo, especialmente Estados Unidos, ante el éxito de las campañas de vacunación contra el COVID-19, pero lo redujo para los países pobres que encaran dificultades en aplicar las inoculaciones. Por Paul Wiseman y Martin Crutsinger. 376 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

EUR-GEN ALEMANIA-EXPLOSION BERLÍN - Una explosión en un parque empresarial de industrias químicas reme la ciudad alemana de Leverkusen y provocó una gran nube negra, dejando al menos una persona muerta, 31 heridas y cuatro desaparecidas. Por Kirsten Grieshaber. 425 palabras. AP fotos. ENVIADO

MOR-GEN ISRAEL-PALESTINOS-CRIMENES JERUSALÉN - Human Rights Watch acusa al Ejército israelí de realizar ataques que “parecen suponer crímenes de guerra” en la guerra de mayo contra el grupo armado Hamas. Por Josef Federman. 402 palabras. AP foto. ENVIADO

OLI-GEN RESUMEN GENERAL

TOKIO — Una cayó sin atenuantes. La otra se tuvo que retirar por un “problema médico”. De un modo u otro, los Juegos Olímpicos se quedaron sin dos de sus grandes atracciones el martes cuando Naomi Osaka y Simone Biles se despidieron de la justa sin haber aportado ni la sombra de lo que se esperaba de ellas. Por Eric Núñez. 600 palabras. AP Fotos. Editores: en desarrollo.

——————————————————

SOLAMENTE EN AP

——————————————————

REP-GEN SUPREMACÍA BLANCA

PALATKA, Florida - Si piensa que el KKK ya no existe, se equivoca. Un fallido plan para asesinar a un individuo de raza negra en el 2015 revela el funcionamiento del Ku Klux Klan moderno. Por Jason Dearien. 5045 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

---------------------------------—

JUEGOS OLÍMPICOS

---------------------------------—

OLI-GEN TOKIO-VIRUS

TOKIO — Tokio registra su récord diario de contagios de coronavirus, días después del inicio de los Juegos Olímpicos. La capital de Japón reporta 2.848 nuevos casos de COVID-19, su peor dato desde los 2.520 del 7 de enero. Por Mari Yamaguchi. 300 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

OLI-SRF SURF

ICHINOMIYA, Japón — El brasileño Ítalo Ferreira y la estadounidense Carissa Moore ganan las primeras medalla olímpicas de oro en surf, en el histórico debut del centenario deporte en unos Juegos de Verano. Por Sally Ho. 510 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

OLI-CLA MEXICO-SINCRONIZADOS-PLATAFORMA

TOKIO — La pareja integrada por Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez le da a México su segunda medalla en los Juegos de Tokio 2020 al apoderarse del bronce en la prueba sincronizada de plataforma de 10 metros. Por Carlos Rodríguez. 510 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

OLI-GEN JUEGOS EN SILENCIO

TOKIO — En los estadios de todo Tokio, los deportistas acostumbrados a alimentarse de las ovaciones de la multitud buscan alguna manera de sentir el entusiasmo olímpico. Por Claire Galofaro. 871 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

——————————————————————-

LATINOAMERICA Y CARIBE

———————————————————————

ECUADOR-ASSANGE NACIONALIDAD

QUITO - Ecuador revoca nacionalidad a Julian Assange atendiendo una demanda interpuesta por la cancillería. 331 palabras. AP Foto.

AMC-GEN NICARAGUA

MANAGUA - La policía de Nicaragua arresta al politólogo José Antonio Peraza, dirigente de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), a quien investiga por supuestos delitos de “traición a la patria”. 445 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMS-GEN CORONAVIRUS-ARGENTINA VACUNA

BUENOS AIRES - Despues de meses de negociaciones, Argentina logra sellar un acuerdo con el laboratorio estadounidense Pfizer para adquirir 20 millones de dosis de vacunas contra el nuevo coronavirus durante 2021. 390 palabras. AP Foto. ENVIADO.

———————————————————

ESTADOS UNIDOS

———————————————————

AMN-GEN EEUU REPUBLICANOS ENCUESTA

WASHINGTON - La mayoría de los republicanos quieren que el expresidente Donald Trump tenga al menos algo de influencia al determinar el rumbo del partido, pero muchos de sus seguidores dicen estar inquietos por el futuro. Por Jill Colvin y Hannah Fingerhut. 454 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN CORONAVIRUS-EEUU

SIN PROCEDENCIA — La máxima autoridad de salud estadounidense se dispone a revertir la recomendación de que todos, inclusive los vacunados contra el COVID-19, utilicen mascarillas estando en espacios cerrados en las zonas del país más afectadas por el coronavirus. Por Mike Stobbe. 285 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN GEORGIA-TIROTEO-JUICIO

CANTON, Georgia - Un hombre de Georgia acusado de matar a ocho personas en tres negocios de masajes en el área de Atlanta se declara culpable en el condado de Cherokee, con la esperanza de ser sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional en lugar de la pena de muerte para las primeras cuatro muertes por disparos. Por Kate Brumbak. 297 palabras. AP Foto. ENVIADO.

---------------------------------—

MUNDO

---------------------------------—

ASI-GEN COREAS-TENSIONES SEÚL, Corea del Sur - Corea del Norte y Corea del Sur reactivan los canales de comunicación que estaban suspendidos entre ellas y sus líderes acceden a mejorar las relaciones bilaterales, informan ambos gobiernos, luego de un estancamiento de dos años y medio en las gestiones diplomáticas para que el gobierno norcoreano renuncie a sus armas atómicas. Por Hyung-jin Kim. 504 palabras. AP foto. ENVIADO

EUR-GEN FRANCIA-CUBA-PROTESTAS PARÍS - Las autoridades francesas investigan un ataque con una bomba incendiaria que causó daño menores en la Embajada de Cuba. Ante las embajadas cubanas en muchos países del mundo han registrado de manifestaciones a favor y en contra el gobierno de la isla, en reacción a las protestas registradas en Cuba el 11 y 12 de julio. 231 palabras. AP foto. ENVIADO

ASI-GEN AFGANISTAN-PERIODISTAS DETENIDOS KABUL - Cuatro periodistas afganos son detenidos por el servicio de inteligencia del país a su regreso a la ciudad de Kandahar de un viaje de trabajo a una zona fronteriza tomada hace poco por el Talibán. Por Rahim Faiez. AP foto. ENVIADO

———————————

DEPORTES

———————————-

OLI-GEN TOKIO-JUEGOS DEL ARCO IRIS

TOKIO - Los tiempos cambian y ya no es un estigma ser gay en los Juegos Olímpicos. De hecho, en Tokio 2020 hay una cantidad sin precedentes de deportistas abiertamente LGBTQ y abundan las manifestaciones de orgullo gay y de aceptación de esa comunidad. Por John Leicester. 600 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

---------------------------------———

ESPECTACULOS Y CULTURA

---------------------------------———

ESP-CIN JUNGLE CRUISE-EDGAR RAMIREZ

NUEVA YORK - Para Édgar Ramírez siempre es importante que la humanidad de sus personajes sea palpable, incluso si se trata del villano en una cinta de aventura inspirada en una atracción de Disneyland. El actor venezolano, quien da vida al malvado conquistador Aguirre en “Jungle Cruise”, reconoce ésta como una de las grandes cualidades de Disney. Por Sigal Ratner-Arias. 650 palabras. AP Fotos.

ESP-CIN DANZA-DOCUMENTALES

SIN PROCEDENCIA - Alvin Ailey y Bill T. Jones pertenecen a distintas generaciones, pero estos dos influyentes coreógrafos negros se cruzaron en algunos momentos cruciales. Ahora ambos son destacados en dos fantásticos documentales: “Ailey” y “Can You Bring It: Bill T. Jones y D-Man in the Waters”. Por Lindsey Bahr. 751 palabras. AP Foto. ENVIADO

-----------------------------------

NOS PUEDEN CONTACTAR EN:

-----------------------------------

Dudas y comentarios con el director del Servicio en Español de The Associated Press, Eduardo Castillo, al correo electrónico ecastillo@ap.org y/o al teléfono en Ciudad de México +5255 3300-7620.

En caso de alguna pregunta sobre los despachos enviados, por favor llame a los teléfonos +5255 33007620 y/o +1212 621-1647 o escriba a los correos electrónicos msa@ap.org y SupervisoresLPA@ap.org Para preguntas sobre la cobertura de deportes escriba a deportes@ap.org y sobre el hilo de fotos al correo electrónico latamphotodesk@ap.org

-----------------------------------

EN TWITTER:

-----------------------------------

Síganos en nuestras cuentas de Twitter: @AP_Noticias, @AP_Deportes y @AP_Espectaculos