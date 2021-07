Líbano.- Mikati afirma que hay "consenso de todos" los grupos para acelerar la formación del nuevo gobierno

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El nuevo primer ministro designado de Líbano, Nayib Mikati, ha valorado este martes que tras mantener un primer contacto con los grupos parlamentarios existe "un consenso por parte de todos" para acelerar "lo antes posible" la formación de un nuevo gobierno, casi un año después de la renuncia del equipo de Hassane Diab.



"Le informé al presidente (Michel Aoun) sobre las consultas con los diputados e insistí en la celeridad para formar el gobierno. Discutimos algunos detalles, y nuestras opiniones fueron en general las mismas. Tendremos más reuniones en los próximos días. Espero tener un gobierno lo antes posible", ha comunicado.



"Es necesario que los ciudadanos sientan que el Estado está presente y se preocupa por sus preocupaciones", ha dicho Mikati, a su salida del Palacio Presidencial, a donde volverá a acudir este miércoles para reunirse nuevamente con Aoun, según ha informado el diario 'L'Orient le jour'.



Las reuniones han comenzado a primera hora de la mañana en el Palacio de l'Etoile, la sede del Parlamento libanés, en donde Mikati ha mantenido primero un diálogo con el presidente de la Cámara, Nabih Berry, y posteriormente con los ex primeros ministros Saad Hariri y Tammam Salam y el vicepresidente Elie Ferzli.



Entre los principales bloques con los que se ha reunido este martes Mikati destaca la formación del presidente Aoun, el Movimiento Patriótico Libre, que no le dio su apoyo, y si bien le ha hecho saber su disposición a no formar parte ni participar en el próximo gobierno, sí "facilitará" la tarea.



Por su parte, el partido-milicia chií libanés Hezbolá, ha abogado por "especialistas con experiencia sobre el terreno", no sólo "burócratas", para los nombramientos. "Lo que se necesita es que el gobierno se forme rápidamente y que todas las partes cooperen", ha dicho en nombre del grupo Mohammad Raad, quien ha descartado que hayan solicitado ningún ministerio.



Por otro lado, el partido del exprimer ministro Hariri, Al Mustaqbal, ha informado de que no han pedido ningún ministerio, que se trata de una, que se trata de una cuestión que "le corresponde" a Mikati, pero valoran que el próximo gobierno debería "estar formado por tecnócratas" que puedan "llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y poner al país en el camino de la salvación".



El nombramiento Mikati, como nuevo primer ministro encargado, ha tenido lugar este lunes después de que Hariri presentara el 15 de julio su dimisión debido a su incapacidad de formar un Ejecutivo, proceso que abordó en octubre y que no fructificó debido a sus tensiones con Aoun sobre la composición del nuevo Gobierno.