Líbano.- La UE destaca la "crucial importancia" de formar "sin retrasos" el nuevo Gobierno de Líbano

Pide a los líderes políticos "cooperación" para que los esfuerzos de Mikati fructifiquen



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



La Unión Europea (UE) ha destacado la "crucial importancia" de la formación "sin retrasos" del nuevo Gobierno de Líbano tras el nombramiento de Nayib Mikati como nuevo primer ministro encargado, cerca de un año después de que Hasán Diab presentara su dimisión y después del fracaso de los esfuerzos encabezados por Saad Hariri.



"La UE toma nota de la nominación de Nayib Mikati como primer ministro designado. Es de crucial importancia que se forme un Gobierno creíble y que rinda cuentas sin retrasos, uno que sea capaz de abordar las graves crisis económica y social a las que hace frente el país", ha destacado.



Así, el Servicio Europeo de Acción Exterior ha reclamado a los líderes políticos libaneses que "cooperen y permitan la rápida formación de un Gobierno creíble y capaz, en línea con los intereses del pueblo de Líbano", según un comunicado publicado en la página web del organismo.



"Aplicar reformas clave a nivel de gobernanza y economía sigue siendo de la máxima urgencia, tal y como han pedido el Grupo Internacional de Apoyo a Líbano, la UE y otros miembros de la comunidad internacional desde hace mucho tiempo", ha argüido.



En este sentido, ha resaltado que deben arrancar "inmediatamente" unas conversaciones "efectivas" para lograr un principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) "para evitar un colapso financiero", en medio de una gravísima crisis económica en el país asiático.



Por otra parte, ha recordado a Líbano su compromiso con la aplicación del Marco de Reforma, Recuperación y Reconstrucción, presentado tras las explosiones de agosto de 2020 en el puerto de Beirut, y que "el proceso de reforma en Líbano debe implicar de cerca a la sociedad civil del país".



"Los preparativos para las elecciones de 2022 deben arrancar cuantos antes para garantizar que estas elecciones tienen lugar a tiempo. La UE sigue preparada para asistir al pueblo de Líbano, pero es imperativo que la cúpula libanesa cumpla sus responsabilidades políticas y abra el camino para una rápida resolución de la crisis", ha zanjado.



Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Francia ha señalado en un comunicado que "toma nota" de la designación de Mikati y ha reiterado la "urgencia" de formar un Gobierno "competente y capaz de poner en marcha las reformas indispensables" en el país.



"Francia pide a la totalidad de los dirigentes libaneses a actuar en este sentido lo más rápidamente posible. Su responsabilidad está en compromiso", ha dicho. "Francia seguirá del lado de los libaneses, como siempre ha estado", ha reseñado.



A las reacciones se ha sumado la coordinadora especial de Naciones Unidas para Líbano, Joanna Wronecka, quien ha deseado "éxito" a Mikati, al tiempo que ha pedido "rapidez" y "el apoyo de las partes para la rápida formación del nuevo Gobierno". "No hay más tiempo que perder", ha remachado a través de su cuenta en la red social Twitter.



Mikati se ha dado un plazo hasta el 4 de agosto --fecha del aniversario de la doble explosión que tuvo lugar en el puerto de Beirut, que dejó más de 200 muertos y enormes daños materiales en la ciudad-- para constituir su Gobierno.



"Estamos en una situación muy difícil, mi misión es muy difícil, pero si todos cooperamos y somos solidarios, saldremos de ella. Ahora no es el momento de discusiones y acusaciones sino de la cooperación de todos", aseveró el multimillonario y ex primer ministro --durante unos meses en 2005 y entre 2011 y 2014-- tras su nombramiento.



Mikati, el hombre más rico de Líbano, tiene una fortuna estimada de unos 2.700 millones de dólares, según la revista 'Forbes'. Sin embargo, cuenta con un índice de popularidad bajo dado que parte de la población lo considera un claro símbolo del poder, por lo que ha sido acusado de incompetencia, corrupción y nepotismo.



El nombramiento del nuevo primer ministro encargado tiene lugar después de que el propio Hariri presentara el 15 de julio su dimisión debido a su incapacidad de formar un Ejecutivo, proceso que abordó en octubre y que no fructificó debido a sus tensiones con el presidente, Michel Aoun, sobre la composición del nuevo Gobierno.