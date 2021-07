Líbano.- Hariri propone tumbar la inmunidad de la clase política para que sea juzgada por las explosiones de Beirut

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El exprimer ministro de Líbano Saad Hariri ha anunciado este martes que presentará un proyecto de ley para acabar con la inmunidad de las principales figuras del Estado, como el presidente, Michel Aoun, y el nuevo jefe de Gobierno, Najib Mikati, para que puedan ser juzgados como parte de las investigaciones de la doble explosión en el puerto de Beirut en agosto de 2020.



Hariri ha explicado que se trata de una "decisión excepcional" con la que también perderían momentáneamente su inmunidad el resto ministros, diputados, jueces y demás funcionarios administrativos. "Aquellos que quieran la verdad que se unan a nosotros", ha dicho el líder de Al Mustaqbal.



La propuesta de Hariri se produce en vísperas del primer aniversario de la tragedia del puerto de Beirut, que dejó más de 2000 muertos y sumió aún más a Líbano en una crisis económica que arrastra desde hace varios años, ante la imposibilidad de formar gobierno y profundizada por la pandemia del coronavirus.



El tribunal encargado de la investigación de estas explosiones ya solicitó en un primer momento acabar con esta inmunidad, una petición que fue respondida con la negativa de una veintena de diputados, provocando el malestar en la población y las víctimas, que les acusaron de intentar eludir sus posibles responsabilidades.



El juez Tarek Bitar había pedido levantar la inmunidad para poder acusar de posible intención de homicidio y negligencia a exministros como el de Finanzas, Ali Hassan Khalil; el de Interior, Nouhad Machnouk; o el de Defensa, y Ghazi Zeaiter. Desde entonces, el magistrado ha denunciado presiones de la clase política.



Entre esa veintena de diputados que habrían firmado ese intento por paralizar las demandas del juez Bitar están algunos diputados de la formación de Hariri, quienes finalmente habrían retirado su firma, cuenta el diario 'L'Orient le jour'.



"Algunos dicen que Al Mustaqbal ha firmado una petición contra el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, pero esto es el colmo de la mentira. Hay leyes y regulaciones en Líbano, y no fue Saad Hariri o Al Mustaqbal quienes las pusieron. Cuando la Constitución dice que el presidente goza de inmunidad no fue Saad Hariri quien decretó eso. Lo mismo ocurre con la inmunidad del primer ministro", ha dicho.



Por ello, Hariri ha querido recalcar su figura durante aquellos días en los que se produjeron las explosiones en el puerto de la capital libanesa y ha enfatizado que "quien desde el primer día pidió una investigación internacional para que acabase la inmunidad no puede ser acusado de proteger a los culpables".



"Sabemos lo que es perder seres queridos. Somos hijos y hermanos de mártires", ha expresado haciendo referencia a la pérdida de su padre Rafik Hariri, quien también fue primer ministro de Líbano entre 2000 y 2004, en un atentado bomba en 2005. "Los mártires muertos en la explosión son todos mi familia", ha recalcado.



El nombramiento Mikati, como nuevo primer ministro encargado, ha tenido lugar este lunes después de que Hariri presentara el 15 de julio su dimisión debido a su incapacidad de formar un Ejecutivo, proceso que abordó en octubre y que no fructificó debido a sus tensiones con Aoun sobre la composición del nuevo Gobierno.