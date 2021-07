La película "Everybody's Talking About Jamie" llegará a Amazon en septiembre

Imagen de "Everybody's Talking About Jamie" cedida por Amazon Prime. EFE

Madrid, 27 jul (EFE).- La adaptación cinematográfica del aclamado musical "Everybody's Talking About Jamie" se estrenará en exclusiva a nivel mundial el próximo 17 de septiembre en la plataforma Amazon Prime Video.

La cinta está protagonizada por el actor revelación Max Harwood en el papel de Jamie New, junto a Sarah Lancashire, Lauren Patel, Shobna Gulati, Ralph Ineson, Adeel Akhtar, Samuel Bottomley, con Sharon Horgan y Richard E. Grant.

La película de Amazon Original reúne a los creadores originales del musical del West End en su debut en el cine con Jonathan Butterel como director, guion y letras de Tom MacRae, y canciones a cargo de Dan Gillespie Sells, con música compuesta por Sells y Anne Dudley.

Inspirada en hechos reales, "Everybody's Talking About Jamie" sigue a Jamie New (Harwood), un adolescente de Sheffield que sueña con una vida sobre el escenario, mientras sus compañeros de clase planean cómo serán sus vidas al graduarse.

Jamie contempla la posibilidad de revelar su sueño de convertirse en una feroz y orgullosa drag queen. Su mejor amiga Pritti (Patel) y su cariñosa madre (Lancashire) le brindan apoyo infinito, mientras que la leyenda drag local Miss Loco Chanelle (Grant) le orienta de cara a su debut en el escenario.

Pero Jamie también tiene que enfrentarse a un padre que no le apoya (Ineson), a un orientador escolar poco inspirado (Horgan) y a unos ignorantes compañeros de clase que intentan arruinar su gran desfile.

Jamie y su comunidad se inspiran en números musicales de gran intensidad y colorido para superar los prejuicios, ser más tolerantes y salir de la oscuridad para llegar a la luz.