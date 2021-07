JJ.OO/Hockey.- Fred Soyez: "Si jugamos al nivel que estamos jugando tenemos opciones"

19-01-2019 El seleccionador nacional de hockey hierba masculino Fred Soyez EUROPA DEPORTES BÉLGICA GABI JUAN/RFEH



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El seleccionador nacional de hockey hierba masculino, Fred Soyez, se quedó con el "sabor agridulce" tras la derrota de este martes ante la India porque hicieron un "buen partido" donde les faltó solamente "acierto a nivel ofensivo" y mantuvo la esperanza de poder estar en cuartos si juegan "al nivel" que están ofreciendo en los dos partidos que les restan.



"Me quedo con un sabor agridulce porque hemos hecho un buen partido. En el primer cuarto dominó un poco más la India, pero desde el minuto 15 hasta el final hemos tenido el control y las ocasiones. Hemos hecho un buen encuentro y sólo nos ha faltado acierto a nivel ofensivo y en el 'penalti corner", apuntó Soyez tras el partido en declaraciones facilitadas por la RFEH.



El francés reconoció que arrastran "un poco de complicaciones" en las faceta atacante y en el 'penalti corner'. "Es un problema desde hace varios años y es el área en el que más trabajamos y a este nivel nos falta quizá un 'killer'. Estamos dolidos porque hemos hecho un partido muy bueno y el planteamiento que hicimos no lo cambiaría por nada. Creo que podríamos llevar nueve puntos, pero llevamos uno", asumió.



Ahora, para pasar a cuartos, "primero hay que ganar" a Japón y luego ver si tienen que "meter goles". "Si jugamos al nivel que estamos jugando en estos partidos tenemos opciones, sólo es convertir las ocasiones, que es dónde estamos fallando", añadió.



"Es importante ganar a Japón y luego tampoco dependerá de nosotros. Hay que centrarse en este partido porque Australia va a ser muy complicado porque la he visto a un nivel muy alto. Hay que luchar hasta el final e intentar no rendirse porque quedan dos partidos y seis puntos, y por qué no soñar con esos seis puntos", sentenció Soyez.