India abandona reunión clave sobre el clima antes de COP26

(Bloomberg) -- Los esfuerzos globales para abordar el cambio climático sufrieron otro revés esta semana cuando India, el tercer mayor emisor del mundo, no asistió a una reunión diplomática clave en Londres.

India fue el único de los 51 países invitados que no asistió a una reunión ministerial de dos días en la capital del Reino Unido, organizada por el presidente entrante de las conversaciones de las Naciones Unidas COP26, según personas presentes en la cumbre que pidieron no ser identificadas.

La conferencia fue diseñada para sentar las bases para una COP26 exitosa, que se llevará a cabo en Glasgow dentro de tres meses. El presidente de la COP26, Alok Sharma, ha dicho que esta será la última oportunidad para garantizar que los aumentos de la temperatura global no superen los 1.5 grados Celsius, el límite inferior del Acuerdo de París. Durante su reunión de la semana pasada, el Grupo de los 20 no logró cerrar un acuerdo más ambicioso sobre el clima, y la India fue un obstáculo clave.

El evento de Londres estaba posicionado para darle seguimiento al G20 con un grupo más amplio, que se reunía en persona. India estaba confirmada para asistir a la conferencia, según un comunicado emitido previamente por la oficina de Sharma.

Gaurav Khare, portavoz del Ministerio de Medio Ambiente, Bosques y Cambio Climático de la India, dijo que el Gobierno había decidido no asistir en persona porque el país ya había dado a conocer sus puntos de vista en el G20 en Nápoles. Posteriormente, una serie de problemas técnicos le impidieron participar virtualmente.

Sharma “mantiene un diálogo constructivo en curso con sus homólogos en India, después de haber visitado el país a principios de este año donde se reunió con el primer ministro, Narendra Modi”, dijo una portavoz de la COP26.

La ausencia de India fue percibida como un desaire por la presidencia de la COP, dijo una de las personas presentes en la cumbre de Londres. Ahora que todas las naciones del Grupo de los Siete se han comprometido a eliminar sus emisiones de gases de efecto invernadero para 2050, la presidencia busca presionar a economías emergentes como China e India.

