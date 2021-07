Hugo González: “Tuve mejores sensaciones"

Hugo González de España observa los resultados durante la final de los 100m espalda masculino de natación por los Juegos Olímpicos 2020, este martes en el Centro Acuático de Tokio (Japón). EFE/ Fernando Bizerra

Tokio, 27 jul (EFE).- El español Hugo González finalizó sexto la prueba de los 100 metros espalda en los Juegos Olímpicos de Tokio y lo hizo “contento” por firmar su mejor marca personal (52.78) en una final, lo que “tiene mérito” y le dejó con "mejores sensaciones” que en las rondas previas.

“No he mirado los tiempos, iba por sensaciones. Mejores sensaciones que en la semifinal y en la preliminar. Contento porque es marca personal y tiene mérito hacer una final. Este año lo estoy haciendo mejor. Descansar y buscar buen rendimiento en los estilos”, dijo tras salir de la piscina.

“Tengo más confianza y paso a paso. Toca descansar esta tarde y buscar estar bien para mañana por la tarde. El objetivo es ir progresando, nadando cada vez mejor y buscar hacer marca personal”, comentó a EFE sobre sus sensaciones de cara a los 200 metros estilos en los que empieza a participar mañana miércoles.

“Desde mi punto personal, cuesta un poco más empezar la competición, así que lo bueno es que he tenido los 100 espalda para entrar con sensaciones y normalizar un poco esto de los Juegos”, añadió sobre su próxima prueba.

Un Hugo González que con solo 22 años consiguió diploma olímpico, mostró su mejor rendimiento en unos Juegos y no quiso ponerse techo: “Eso con suerte no te lo puedo responder hasta dentro de unos años”, dijo antes de sonreír sobre si eso se dará en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024.

Por último, valoró sobre si le sorprendió, para mal, el tercer puesto de su compañero de entrenamientos, el estadounidense Ryan Murphy: “Bueno, es tercero en los Juegos…” (rio). Sé que es un animal competitivo”, prosiguió. “Va a estar contento, pero no satisfecho y lo usará de gasolina para lo que tiene por delante”.