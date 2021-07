Grecia.- La cadena pública griega ERT despide a un presentador por comentarios racistas durante los JJOO

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



La cadena de televisión pública griega ERT ha despedido a un presentador Demóstenes Karmoiris por los comentarios racistas que lanzó contra un jugador surcoreano durante la retransmisión de un partido de tenis de mesa correspondiente a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



Karmoiris estaba informando sobre la victoria de este martes del deportista surcoreano Jeoung Young Sik sobre el griego Panagiotis Gionis cuando espetó que no entendía cómo los jugadores asiáticos "pueden seguir la pelota de un lado a otro con esos ojos entrecerrados".



ERT, horas después en un comunicado, ha anunciado que Karmoiris dejaba de colaborar para la cadena de "inmediato", reafirmando que "los comentarios racistas no caben en la televisión pública".



No es la primera vez que Karmoiris se veía envuelto una polémica con motivo de los Juegos Olímpicos, pues ya el lunes acusó a la tiradora griega Anna Korakaki, oro y bronce en Río 2016, de haber "estropeado" la participación de Grecia en Tokio tras quedar sexta en la prueba de tiro con carabina de aire comprido.