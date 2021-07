Épico triunfo de Los Pumas ante Sudáfrica para meterse en semifinales del rugby 7

Los Pumas argentinos lograron un triunfo épico ante Sudáfrica por 19-14, este martes en los cuartos de final del torneo masculino de rugby 7 de los Juegos Olímpicos de Tokio-2020, y ahora enfrentarán el miércoles al campeón olímpico Fiyi por un lugar en la final.

El capitán de los Springboks Selvyn Davids apoyó el primer try para los africanos y poco después Gastón Revol vio la tarjeta roja por un tacle alto a Davids a falta de 4 minutos para el final del primer tiempo.

Con ese panorama, el partido parecía imposible, pero Marcos Moneta apoyó dos tries con corridas electrizantes, cuando los argentinos jugaban con un hombre menos y sorpresivamente se iban 14-7 al descanso.

El 'Rayo' Moneta se disfrazó de Usain Bolt y abrió dos surcos que le dieron aire y fuerza a los sudamericanos, al tiempo que se convirtió en el héroe de la jornada.

"Fue un partido histórico, esto fue una locura", disparó feliz el 'Rayo' albiceleste ante el micrófono de TVP.

En la segunda mitad, los argentinos con seis hombre intentaron hacer el juego trabado, forzando errores de los sudafricanos y apoyaron el único ataque de los últimos siete minutos, gracias a una corrida con apoyo del capitán Santiago Álvarez.

"Tuvimos una marca más firme que nunca, jugamos con mucho amor propio", se alegró al cierre del partido el entrenador albiceleste Santi Gómez Cora, en declaración a la televisión pública argentina.

El DT allí deslizó que intentarán que Revol no quede suspendido para el choque por asegurarse la medalla de plata, en lo que consideran una expulsión exagerada.

- Revol, fuente de energía -

"Se me vino todo el mundo abajo. Este juego olímpico era muy importante para mí por el momento que me agarra en mi carrera, estaba muy enfocado y me mande un cagadón, porque la roja fue un cagadón. Pero cuando terminaron no lo podía creer", se sinceró Revol.

Sin embargo, su salida del campo pareció darle más fuerza a sus compañeros.

“Jugamos por él, sabíamos que íbamos a tener réferis y jugadores en contra, todo cuesta arriba", comentó el capitán Álvarez. Él es el primero en llegar, limpiar y el último en irse. Jugamos por él y por el compañero de al lado. Somos un grupo de amigos. No seremos los mejores individualmente pero si en grupo, estamos muy unidos", añadió.

"Vinimos a buscar historia, pasamos ese cuarto de final que tanto nos cuesta. Estamos muy emocionados y muy contentos por todo lo que hicimos en la cancha", subrayó el número seis albiceleste.

Este mismo martes, los Pumas habían sellado su boleto a cuartos de final tras aplastar 56-0 a Corea del Sur, en el partido con mayor tanteo del certamen hasta el momento.

Antes, habían derrotado a Australia en el debut, pero luego cayeron ante los All Blacks neozelandeses, otro de los candidatos al oro, que también alcanzaron las semifinales este martes al derrotar 21-10 a Canadá.

Los fiyianos, por su lado, tras la victoria argentina salieron al campo del estadio de Tokio y dominaron en todo momento a Australia (19-0), apoyando tres tries gracias a un juego veloz de manos que no pudo contener la potencia de los Wallabies.

La otra semifinal la disputarán el miércoles Nueva Zelanda frente a Gran Bretaña, que en un choque muy disputado se impuso 26-21 a Estados Unidos.

gv/psr