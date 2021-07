El TAS ratifica la suspensión del atleta ecuatoriano Alex Quiñónez

En la imagen, el atleta ecuatoriano Alex Quiñonez. EFE/Lavandeira Jr./Archivo

Guayaquil (Ecuador), 26 jul (EFE).- El Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) confirmó este lunes que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ha ratificado la suspensión por un año al atleta ecuatoriano Alex Quiñónez, que abrigaba la esperanza de participar en los 200 metros en los Juegos de Tokio.

El COE indicó en su cuenta de Twitter que es oficial que "Álex Quiñónez no podrá competir por Ecuador en Tokio 2020, en los 200 metros planos", debido a que éste 26 de julio el TAS informó al deportista que no le concederá la suspensión a la sanción que le aplicara el COI el 25 de junio.

No obstante, el Ministerio del Deporte de Ecuador, tras conocer la decisión del TAS envió un mensaje al atleta: "¡Ánimo Álex! De seguro volverás con más fuerza".

El exjefe de prensa del COE Tonny Montoya explicó que cada deportista de alto rendimiento debe "colocar la información de su ubicación en la aplicación de la Agencia Mundial de Control Antidopaje para los controles del caso" y que "en un año Alex incumplió 3 veces la norma".

El velocista de 31 años era una de las grandes esperanza de Ecuador para intentar sumar una medalla olímpica, pues el atleta fue uno de los primeros en completar la marca y en adjudicarse el pasaporte a Tokio.

Sin embargo, fuentes cercanas a Quiñónez han asegurado que un error de comunicación le ha pasado factura y le impide actuar en su disciplina, tras considerar que la sanción se debe a que no se coordinó su ubicación con la Agencia antidopaje del COI, como establece la norma respectiva.

El ecuatoriano también se clasificó para los Juegos Olímpicos de Londres de 2012, en los que accedió a la fase final de la prueba y se ubicó en el séptimo lugar.

En la Liga Diamante, de Laussana (Suiza) de 2019, terminó en segundo lugar detrás del estadounidense Noah Lyles, que corrió los 200 metros en 19,50 segundos, mientras que Quiñónez hizo récord ecuatoriano con 19,87 segundos.

Por otra parte, el COE indicó que David Hurtado, clasificado para participar en la prueba de los 20 kilómetros de marcha olímpica, se encuentra a la espera de los últimos exámenes para ver si alcanza a recuperarse, una vez que dio positivo para covid-19.