El Primer Ministro tunecino cesado continua al frente del Gobierno según Ennahda

Túnez, 26 jul (EFE).- El primer ministro tunecino, Hichem Mechichi, cesado ayer,domingo, por el presidente de la República, Kais Said, continua al frente del Ejecutivo y convocará próximamente un consejo de ministros antes de ofrecer un discurso a la nación, reveló hoy el consejero político del partido islamista Ennahda, principal fuerza parlamentaria y socio del Ejecutivo, Riadh Chaïbi.

Chaibi explicó que Mechichi pudo reunirse este domingo con representantes de Ennahda después de ser retenido en un primer momento en el palacio presidencial de Cartago, lo que despertó los rumores de su arresto.

Asimismo, aseguró que el líder de Ennahda y presidente del Parlamento, Rached Ghannouchi, no ha recibido hasta el momento ninguna notificación sobre supuestas medidas cautelares que le prohiban abandonar el territorio nacional, como publicaron algunos medios tunecinos.

Said anunció ayer, domingo, el cese del jefe del Gobierno y la suspensión de la Asamblea durante 30 días así como la retirada con efecto inmediato de la inmunidad parlamentaria de todos los diputados "para recuperar la paz social y salvar al Estado", decisión que la mayoría de fuerzas políticas, así como expertos en derecho, califican de "golpe de Estado".

Por su parte, la UGTT, principal sindicato del país y uno de los actores sociales más poderosos, mostró su apoyo al presidente y calificó las medidas de "constitucionales" aunque le instó a fijar una hoja de ruta para garantizar la continuidad del proceso democrático.

Said dijo que había tomado esta decisión de acuerdo con el artículo 80 de la Constitución tunecina, que le confiere la facultad de tomar medidas "excepcionales" ante un "peligro inminente" tras consultar con el jefe de Gobierno y el presidente del Parlamento.

Horas más tarde Said destituyó a los ministros de Defensa y Justicia que serán sustituidos por los secretarios generales o encargados de asuntos administrativos y financieros de los departamentos correspondientes hasta la formación de un nuevo gabinete, señaló la Presidencia en un comunicado de prensa.

Túnez inició su transición democrática en 2011 con la llamada 'Revolución de los Jazmines', que puso fin a dos décadas de la dictadura de Zine El Abidine Ben Ali, y durante la cual se han sucedido un total de diez gobiernos que han agravado todavía más la crisis económica y social.