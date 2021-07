El Gobierno boliviano analiza otras alternativas ante el retraso de las Sputnik V

El ministro de Salud, Jeyson Auza. EFE/ Martin Alipaz/Archivo

La Paz, 27 jul (EFE).- El ministro de Salud de Bolivia, Jeyson Auza, reiteró su llamado a la tranquilidad ante el retraso de la llegada de lotes de segundas dosis de la vacuna rusa Sputnik V contra la covid-19 y garantizó la llegada de las mismas, mientras el Gobierno analiza otras alternativas.

Auza expresó a los medios que se están haciendo "las gestiones necesarias" para contar con las vacunas e inocular a la población con la segunda dosis de la Sputnik V.

"Por el momento, tenemos una respuesta del Fondo Ruso de Inversión, quien ha garantizado la llegada de segundas dosis, que apenas cuente con un lote para exportar, Bolivia va a ser un país priorizado", manifestó Auza.

La pasada semana el Gobierno boliviano anunció que habrá un retraso de "algunos días" en la llegada de un lote de segundas dosis de la vacuna rusa y el lunes se registraron algunas protestas de personas de la tercera edad que esperaban su vacuna tras 90 días de recibir su primera dosis.

En varios puntos de vacunación a nivel nacional se suspendió la inoculación de las segundas dosis de Sputnik V por la falta de abastecimiento de las mismas.

Auza aclaró que de acuerdo a estudios del Fondo de Inversión Rusa la vacunación sigue siendo útil hasta los 180 días entre primera y segunda dosis.

"Nosotros como Gobierno no estamos asumiendo que esos 180 días va ser el espacio que utilicemos, no, desde ningún punto de vista, nosotros hemos establecido 90 días", sostuvo Auza.

Agregó que para "darle tranquilidad a la población" transmitieron la información que salió del Instituto Gamaleya que creó esa vacuna y que señala que el intervalo entre primera y segunda dosis puede ser de hasta 180 días.

"Estamos haciendo las gestiones necesarias para tener las vacunas y poder enmarcarlas dentro de los 90 días o cerca", sostuvo Auza.

El ministro indicó que el 75 % de las vacunas en primer y segunda dosis están garantizadas en el país y que el lote de las rusas representan el 25 % y que están haciendo lo necesario para "buscar soluciones".

"Estamos haciendo las notas correspondientes, las solicitudes de informes a instancias internacionales para que validen informes que pudiesen darnos otras opciones en el peor de los escenarios", sostuvo el ministro.

En días pasados, el viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, manifestó que no se descarta la posibilidad de la combinación de vacunas o reiniciar el esquema de vacunación.

Auza descartó estas posibilidades hasta que existan estudios científicos, según informan medios locales.

Bolivia está en desescalada de la tercera ola de casos de covid-19 y acumula 469.182 contagios y 17.672 fallecidos desde que se registraron los primeros casos en marzo del año pasado.

En tanto, la vacunación alcanzó a 2.810.735 de personas con la primer vacuna y a 1.340.821 con la segunda dosis entre la china Sinopharm, la rusa Sputnik V, la AstraZeneca, Pfizer y la Janssen.